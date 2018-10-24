«كوميرز بنك»: اقتصاد الإمارات ينمو بثبات رغم التحديات

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

قالت كاثرين كاربينسكي، رئيسة قسم التصدير والتمويل في الأسواق الدولية في مصرف كوميرز بنك الألماني، إن اقتصاد دولة الإمارات ينمو بشكل ثابت ومستقر على الرغم من التحديات المحيطة بكافة أسواق المنطقة.

وأضافت كاربينسكي، في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، أن مصرفها، الذي يعد ثاني أكبر بنك في ألمانيا، يتخذ من مكتبه في إمارة دبي بوابة رئيسية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت أن مكتب المصرف في دبي، الذي جرى افتتاحه عام 2014، ساعد على التوسع بشكل كبير في المنطقة وإيجاد صفقات أكبر وشركاء أكثر في غضون السنوات الماضية، مشيرة إلى أن البنك وقع مؤخراً اتفاقية تمويل مع المصرف التجاري العراقي بموافقة من وكالة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرمس، وذلك في مكتبه في سوق أبوظبي العالمي وذلك بهدف زيادة الفرص الاستثمارية وتمويل المشاريع المتوسطة والطويلة الأجل، وتسهيل عملية الاستيراد من ألمانيا والدول الأوروبية.

وأشارت إلى أن البنك لديه شركات مماثلة في دول أخرى مثل عمان والبحرين ومصر ومستمر في خطط النمو والتوسع في الإمارات وجميع دول المنطقة، موضحة أن البنك يمتلك فروعاً ومكاتب في أكثر من 50 دولة، ويعمل في تمويل القطاعين الخاص والعام والمستثمرين.

وحول مشاركة البنك في «إكسبو 2020»، قالت رئيسة قسم التصدير والتمويل لدى كوميرز بنك، إن المصرف سيدعم بشكل كبير ومباشر الشركات الألمانية للمشاركة بقوة في معرض إكسبو الحدث الأبرز في إمارة دبي.

وأضافت إن المصرف يمول 30% من التجارة الخارجية والصادرات الألمانية، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من هذه التجارة يأتي إلى دولة الإمارات والمنطقة، ومن المتوقع أن تنمو المبادلات التجارية بين الإمارات وألمانيا بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

ويقدر حجم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا بنحو 17 مليار دولار (62.5 مليار درهم) خلال عام 2016، هو ما يشكل أكثر من ثلث إجمالي التجارة الألمانية مع الدول العربية.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، وصل رصيد الاستثمارات الألمانية في الإمارات في عام 2015 إلى نحو 2.8 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات الألمانية العاملة في الدولة 110 شركات.