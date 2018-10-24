671.8 مليون درهم أرباح «رأس الخيمة الوطني» بنمو 10.8% في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 671.8 مليون درهم مسجلة نسبة نمو 10.8% للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018. وحقق الربع الثالث للعام الحالي ربحاً بقيمة 240.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 6.8% على أساس سنوي، و6.0% مقارنة بالربع الثاني للعام الحالي.

تعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: إن السيولة الكافية والارتفاع في ودائع العملاء قد انعكسا في التقدم القوي للبنك في الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة.

تظهر اتجاهات الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 إشارات إيجابية يقابلها انخفاضاً في المخصصات. وما زال البنك ملتزماً بشكل تام تجاه استراتيجية التنويع التي تحقق حالياً نمواً في صافي إيرادات الفوائد مع تخفيض مستوى مخاطر البنك.

ونما إجمالي الموجودات بنسبة 12.4% إلى 51.8 مليار درهم مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2017. وارتفع إجمالي القروض والسلفيات والاستثمارات بواقع 2.5 مليار درهم و 2.4 مليار درهم على التوالي مقارنة بتاريخ 30 سبتمبر 2017.

وساهم النمو الصحي لقروض الشركات من قطاع الخدمات المصرفية للشركات في زيادة إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي. كذلك نمت ودائع العملاء بواقع 3.2 مليارات درهم إلى 34.6 مليار درهم، محققة نمواً قدره 10.1% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2017.

وأضاف إنجلاند: إلى جانب الأداء المالي، أود أن أشير إلى الشراكة الأخيرة للبنك التي وقعت مع دائرة المالية في حكومة رأس الخيمة في الربع الثالث لتسهيل متطلباتهم في حلول إدارة النقد وبوابة الدفع.

إضافة إلى ذلك، فعلى صعيد التحويلات المالية، لقد وقعنا اتفاقية مع بنك كارجيلز في سريلانكا التي حققت لنا استفادة أكثر من الشراكة مع ريبل، حيث تمكّن خدمات راك لتحويل الأموال عملائنا من تحويل الأموال بطريقة فورية وسهلة وآمنة إلى بنك كارجيلز في سريلانكا عبر بلوك تشين باستخدام منصة ريبل.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 2.8 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.2% في الربع الثالث من عام 2018 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفع صافي إيرادات الفوائد للمجموعة بنسبة 1.5% إلى 2.1 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في حين انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 8.2% نتيجة انخفاض إيرادات الاستثمار التي تأثرت بانخفاضات حجم مبيعات الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كنتيجة للتحديات الحالية في سوق السندات.

أما النفقات التشغيلية فقد ارتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي، واستقرت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 39.3% للأشهر التسعة الأولى. وانخفضت المخصصات بواقع 135.1 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

بلغ معدل كفاية رأسمال البنك وفقاً لاتفاقية بازل3 ما نسبته 18.5% في نهاية سبتمبر 2018. ويتيح هذا المستوى من رأس المال مجالاً واسعاً لنمو البنك في عام 2018.

وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية سبتمبر 2018 ما نسبته 13.7% مقارنة بنسبة 15.0% في نهاية العام الماضي. واستقر معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة عند 87.7% مقارنة بنسبة 87.8% في نهاية عام 2017.