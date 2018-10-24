335.83 مليون درهم أرباح «أم القيوين الوطني» بنمو 17% في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك «أم القيوين الوطني» عن ارتفاع في صافي أرباحه بنسبة 17% إلى 335.83 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بصافي ربح 285.89 مليوناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنك، في إفصاح على سوق أبوظبي أمس، إن الدخل التشغيلي للبنك حقق نمواً بنسبة 30% خلال التسعة أشهر مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي مدفوعاً بزيادة دخل الفائدة إلى جانب استراتيجيات الاسترداد الفعالة وضوابط رقابة المصاريف.

وسجلت إيرادات الفوائد والإيرادات من منتجات التمويل الإسلامي نمواً بنسبة 16% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجل صافي دخل الفائدة نمواً بنسبة 14% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ونمواً بنسبة 19% خلال الربع الثالث من العام 2018 مقارنة بالربع الثالث من عام 2017.

وسجل دخل الرسوم والعمولات زيادة بنسبة 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. كما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 23% خلال تسعة أشهر، مما يعكس الكفاءة التشغيلية للبنك وانضباطاً في إدارة التكاليف. وتحسنت نسبة السيولة إلى 32.99% كما في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 26.687% في ديسمبر 2017.

وبلغ إجمالي أصول البنك بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 14.92 مليار درهم، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.32% مقارنة بشهر ديسمبر 2017، وارتفعت نسبة الودائع إلى القروض إلى 110% كما في 30 سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 101% في ديسمبر 2017.

ولا يزال معدل كفاية رأس المال بنسبة 33.11% كما في نهاية سبتمبر الماضي، أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه من قبل المصرف المركزي وفقاً لإرشادات بازل 3، وهو ما يتيح فرصاً للاستفادة إذا لزم الأمر، كما أن هناك ثباتاً قوياً في الحفاظ على نسبة عالية لكفاية الشريحة الأولى لرأس المال والتي تكون عند 31.97% كما في نهاية سبتمبر الماضي.