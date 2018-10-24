فترة ضريبية نصف سنوية

المصدر: أبوظبي - البيان

تعلن الهيئة الاتحادية للضرائب نوفمبر المقبل عن فترة ضريبية جديدة نصف سنوية لبعض الأعمال الصغيرة وملاك العقارات التجارية وأعضاء مجالس الإدارة، وسيتم إبلاغهم بالقواعد المنظمة للفترة.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة تدرس بالتنسيق مع الجهات المعنية استحداث نظام للربط الإلكتروني لتسهيل إجراءات سداد الضرائب المرتبطة بالقطاع العقاري.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز شراكاتها مع قطاعات الأعمال، وتوفير كافة الوسائل التي تساعدها على الامتثال الضريبي الكامل، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، مؤكداً على أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع كافة قطاعات الأعمال للتعرف على آرائهم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر، وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق مع مراعاة التسهيل على قطاعات الأعمال بما لا يؤثر على أنشطتهم.

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