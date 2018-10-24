بريد الإمارات يطلق مكتباً لخدمات شركات «دبي للسلع المتعددة»

المصدر: دبي- البيان

أطلق بريد الإمارات أمس مكتبًا جديدًا مخصصًا للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة، حيث سيوفر المكتب صناديق بريد لخدمة جميع الشركات الأعضاء في المنطقة الحرة والتي يبلغ عددها أكثر من 15,000 عضو، ومجتمع أبراج بحيرات جميرا التابع للمركز والذي يعيش فيه أكثر من 100,000 شخص.

وعلاوة على صناديق البريد المخصصة للشركات الأعضاء، توفر بريد الإمارات مجموعة واسعة من الخدمات من خلال فرعها في برج الماس، وتتضمن إرسال مختلف أنواع المستندات بالبريد محليًا ودوليًا، وخيارات سهلة لسداد فواتير المرافق العامة (فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ودو واتصالات) بالإضافة إلى إمكانية سداد رسوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومخالفات شرطة دبي، عبر شباك واحد.

وفضلاً عن ذلك، توفر بريد الإمارات للشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة خدمات حجز تذاكر الطيران لدى شركتي العربية للطيران وفلاي دبي ودفع قيمتها وتعديلها من خلال شباك الخدمة في برج الماس، أبراج بحيرات جميرا.

ابتكار

وقال عبيد القطامي المدير التنفيذي التجاري بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات: «يؤكد إطلاقنا لصندوق بريد الإمارات للشركات على التزامنا بتلبية متطلبات العملاء من خلال ابتكار أفضل المنتجات والخدمات في مجالنا. يسرنا إطلاق هذه الخدمة الجديدة بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة لأننا واثقون أنها ستدعم مجتمع الأعمال في قلب دبي وتوفر عليهم الوقت والجهد بما يمكنهم من التركيز على تنمية شركاتهم».

خدمات

ومن جانبها قالت كريستا فوكس، المديرة التنفيذية للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «يسرنا أن نفتتح مكتبًا حصريًا للشركات المسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع بريد الإمارات، لنوفر للشركات في منطقتنا الحرة خدمات فعالة وميسرة لممارسة الأعمال اليومية، ولا شك بأن افتتاح هذا المكتب المخصص في برج الماس سيعزز تكامل الخدمات الحكومية في مركز دبي للسلع المتعددة».

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للاتفاقية التي وقعها أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، وعبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لبريد الإمارات بالوكالة، في مقر مركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس في شهر مايو الماضي.

وتوفر شراكة بريد الإمارات مع مركز دبي للسلع المتعددة خدمة مميزة للشركات العاملة في المنطقة الحرة، تحصل عليها من خلال شباك الخدمات الواقع في الطابق الأول من برج الماس، ويدعمه بوابة رقمية مخصصة تمكن شركات مركز دبي للسلع المتعددة من التقدم بطلباتها عبر الإنترنت للحصول على صناديق البريد الخاصة بكل منها.

وتعزز صناديق البريد المخصصة لشركات مركز دبي للسلع المتعددة حماية خصوصية طرودها البريدية وسريتها. وتقدم بريد الإمارات أيضًا خصمًا بنسبة 10% لموظفي مركز دبي للسلع المتعددة والشركات المسجلة فيه على رسوم معظم خدمات المجموعة، ويشمل ذلك خدمات التوصيل المحلي السريع والدولي الممتاز والدولي السريع.