«فيزا» تستعد لإطلاق منصة للهوية الرقمية تجارياً

المصدر: سيدني - البيان

أعلنت شركة «فيزا» أمس عن تفاصيل جديدة بخصوص ميزة الهوية الرقمية التي توفرها منصة B2B Connect؛ وذلك تمهيداً لإطلاقها في الربع الأول من عام 2019. وتهدف هذه المنصة الفريدة، والقائمة على تقنية دفاتر الحسابات الموزعة (DLT)، إلى توفير وسيلة سهلة وسريعة وآمنة للمدفوعات المالية بين الشركات حول العالم.

وقال كيفن فالين، المدير العالمي لوحدة حلول الأعمال في «فيزا»: «تتيح منصة B2B Connect وسيلة جديدة أمام الشركات لإجراء عمليات تحويل عالية القيمة عبر الحدود متخطيةً بذلك مواضع الخلل والحواجز الجغرافية التي تعترض مثل هذه العمليات عادةً. وتساعد المنصة المؤسسات المالية على تسهيل عمليات الدفع في مجموعة متنوعة القطاعات، بما في ذلك سلسلة التوريد، والتجارة، والخدمات المصرفية المؤسسية، وغيرها».

وتقوم ميزة الهوية الرقمية التي توفرها منصة B2B Connect بترميز المعلومات التجارية الحساسة الخاصة بالشركات، بما في ذلك المعلومات المصرفية وأرقام الحسابات، ما يمنحها معرفاً فريداً يُسهل التعاملات عبر المنصة. ومن خلال جمع السلامة الرقمية والأمن والحوكمة في حلٍ واحد، ستُغير الهوية الرقمية طريقة تبادل المعلومات خلال التعاملات بين المؤسسات حول العالم.

وتعمل «فيزا» على توسيع نطاق شراكاتها لتعزيز أداء منصة B2B Connect استعداداً لإطلاقها تجارياً العام المقبل.

وكجزء من المنصة، تعمل «فيزا» على دمج إطار «هايبرليدجر فابريك» Hyperledger Fabric من مؤسسة «لينوكس» مع أصول «Visa» الأساسية. ويساعد ذلك على توفير عملية محسنة تسهل التعاملات المالية عبر شبكة مرخصة قابلة للتوسع. كما أن التعاون بين «فيزا» وشركة «آي بي إم» سيمكن عملاءهما المشتركين من الشركات المالية وكذلك المنظومة المالية عموماً من زيادة حجم الشبكة.

وقال جيسون كيلي، المدير العام لشركة «آي بي إم»: «إن تعاون قادة قطاعي المدفوعات وتكنولوجيا الخدمات المالية عبر استخدام التكنولوجيا مفتوحة المصدر، سينعكس إيجاباً على مشهد الأعمال برمته. وتضفي منصة بلوك تشين وتكنولوجيا Hyperledger من آي بي إم قيمة حقيقية على قطاع الأعمال اليوم، وتعتبر منصة B2B Connect المثال الأبرز حتى اليوم على دور بلوك تشين في تغيير أساليب الدفع».

وستكون شركة «بوتم لاين تكنولوجيز» أول شريك يدمج الحلول التي يوفرها مع منصة B2B Connect من «فيزا». وتعدّ «بوتم لاين تكنولوجيز» من الشركات الرائدة في مجال توفير التكنولوجيا المالية التي تساعد على إنجاز عمليات الدفع في الأعمال المعقدة بطريقة سهلة وبسيطة وآمنة.

1200

قال روب إيبرل، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «بوتم لاين تكنولوجيز»: «توفر بوتم لاين خدماتها لـ1200 عميل من الشركات المالية حول العالم ممن يتطلعون دوماً إلى الحصول على حلول مبتكرة تضفي قيمة على عملياتهم وتبسطها وتعزز من كفاءتها. لذا، نحن سعداء للغاية بالعمل مع Visa لمساعدة عملاءنا المشتركين من الشركات المالية على الوصول بسهول إلى منصة B2B Connect».