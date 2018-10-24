جائزة «الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي» لنعمة صباغ

المصدر: دبي- البيان

منحت جمعية المصرفيين العرب ومقرها لندن، المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمة صباغ جائزة «الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي» للعام 2018 وذلك تقديراً لجهوده وإسهاماته المميزة على صعيد الصناعة المصرفية العربية على مدى ما يزيد على 40 عاماً.

وجرى التكريم خلال الحفل السنوي لجمعية المصرفيين العرب والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن يوم 18 أكتوبر بحضور نخبة من كبار الشخصيات الاقتصادية والمصرفية العربية والعالمية.

وقال جورج كنعان، رئيس جمعية المصرفيين العرب في لندن: لقد سعدنا كثيراً بتكريم نعمة صباغ لخدماته المميزة للقطاع المصرفي العربي. نعمة صباغ يقود مؤسسة مالية شرق أوسطية مرموقة، وهي البنك العربي، التي تعمل على حماية عملائها، ومساعدتهم في تحقيق طموحاتهم المالية، لنحو قرن كامل من الزمان.

ويعد نعمة صباغ واحداً من أبرز المصرفيين العرب، حيث ساهم خلال مسيرته المهنية في القطاع المصرفي في إدارة وانتشار الأعمال الدولية لبنك الكويت الوطني على مدار ما يقارب عشرين عاماً. وهو يشغل حالياً منصب المدير العام التنفيذي للبنك العربي منذ بداية عام 2010 بالإضافة إلى منصب رئيس مجلس إدارة بنك أوروبا العربي في لندن.