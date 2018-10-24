مؤتمر المصارف الإسلامية يعلن جوائز «ليدر بورد» 27 نوفمبر في البحرين

المصدر: المنامة- البيان

يسعى المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية بدورته الخامسة والعشرين إلى مواصلة جهوده في هذا المجال، وذلك عن طريق تدشين النسخة الرابعة من جوائز المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية «ليدر بورد»، وذلك في إطار التزامه برؤية تتمحور حول تنمية الخدمات المصرفية التي تقدمها أهم المؤسسات المالية الإسلامية العالمية، وبهدف تعزيز أدائها وجودتها.

وسيُعقد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في دورته الخامسة والعشرين، استناداً إلى الشراكة الاستراتيجية مع مصرف البحرين المركزي، في 26 نوفمبر في البحرين. وتُعد جوائز المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية للأداء 2018 هي الحدث الأبرز، حيث سيتم تكريم قادة هذا القطاع لتميزهم، وذلك خلال حفل عشاء سيقام في 27 نوفمبر.

وتعد جوائز «ليدر بورد»، التي انطلقت في العام 2015، أول أداة تقييم شاملة وهي بمثابة معيار مبتكر لمساعدة المؤسسات المالية الإسلامية على قياس وتقييم أدائها بالمقارنة مع منافسيها الرئيسيين، ما يُسهم في تقييم التحديات بشكل حاسم، واستعراض فرص النمو المنتظرة.