«سويفت» تطلق خدمة توفّر أداة تتبّع «جي بي آي للجميع»

المصدر: بروكسل - البيان

شهدت خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية «جي بي آي – gpi» إقبالاً سريعاً منذ إطلاقها خلال العام الماضي، وهي حالياً تستخدم لإرسال أكثر من مليون معاملة دفع يومياً تتعدّى قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار.

وتواصل «سويفت»، في سياق سعيها لتعزيز نجاح خدمة «جي بي آي»، تحسين الخدمة، حيث تطلق الآن خدمة «أداة التتبّع للجميع» لتوفّر بذلك نسخة أساسيّة من أداة التتبّع لكل عملاء «سويفت» من المصارف والمؤسّسات الماليّة.

واعتباراً من عام 2019، ستتمكّن كلّ المصارف الأعضاء في شبكة «سويفت»، وليس فقط المصارف التي انضمّت إلى خدمة «جي بي آي»، من تتبّع وتأكيد إرشادات الدفع التي تجريها على شبكة «سويفت»، كما ستتمكّن من الاطّلاع على نشاطاتها للدفع.

وستمنح إتاحة «أداة التتبع للجميع» كل عملاء «سويفت» من المصارف والمؤسّسات الماليّة قدرات التتبّع من المرسل إلى المستفيد، أي من الطرف إلى الطرف، بشكل سريع وفعّال، الأمر الذي سيوفّر المزيد من الشفافية ويحدّ من التكاليف. كما أنّ طرح «أداة التتبع للجميع» سيُعدّ القطاع بأكمله لتبنّي «جي بي آي» على نطاق عالمي وشامل بحلول نهاية عام 2020.

وقال هاري نيومان، رئيس الأعمال المصرفية في «سويفت»: «منذ أن أطلقنا «جي بي آي» في العام الماضي، وجدنا حماساً ودعماً منقطع النظير للخدمة التي تُحسّن الآن التجربة اليومية للمصارف، ولعملاء تلك المصارف من القطاع المؤسّسي.

والتحسينات التي يتمّ إدخالها على خدمة «جي بي آي» لا تتوقّف عند هذا الحدّ، ففي حين أن مدفوعات «جي بي آي» بين المصارف التي تستخدم هذه الخدمة يتمّ إدخالها في حسابات الجهات المستفيدة في غضون دقائق وغالباً في غضون ثوانٍ معدودات، إلا أن المدفوعات التي تتطلّب مقاصّة محليّة عادة ما تتأخّر بسبب أوقات عمل نظم الدفع المحلية.

ومع قيام المزيد من البلدان بتقديم خدمات الدفع الفورية المحلية على مدار اليوم والساعة، فإن «سويفت» تعمل على جعل هذه المدفوعات العابرة للحدود فورية أيضاً. ففي خلال الأشهر الماضية، عكفت «سويفت» على إجراء اختبارات لوصل خدمة «جي بي آي» بواسطة الأعضاء في «جي بي آي»، بنظم الدفع الفورية في منطقة آسيا الباسيفيك.

وقد بيّنت التجارب أنّ متوسط الوقت الذي تستغرقه مدفوعات «جي بي آي» المرسلة من الصين وسنغافورة وتايلاند للوصول من خلال مصرف مراسل ومن خلال منصّة الدفع الجديدة NPP، وهي نظام المدفوعات في الزمن الحقيقي التابع لأستراليا، يمكن تقليصها من عدة ساعات لأقل من 30 ثانية.