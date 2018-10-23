«إيه إس جي سي» تستحوذ على «جيه إم إل الإمارات» المتخصصة بواجهات المباني

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إيه إس جي سي»، المجموعة المتخصصة في قطاع البناء والتشييد بدولة الإمارات، عن توسيع محفظة خدماتها بشرائها لحصة الغالبية من أسهم «جيه إم إل الإمارات»، شركة المقاولات الأسترالية المتخصصة بواجهات المباني، وكانتا قد دشنتا شراكتهما قبل الاستحواذ، حيث شهدت الفترة الماضية تعاون الشركتين في مشروعين رائدين تحتضنهما دولة الإمارات هما مكتبة محمد بن راشد ومنطقة الاستدامة في إكسبو 2020 دبي، الأمر الذي مهد الطريق لإنجاح عملية الاستحواذ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المجموعة الرامية لترسيخ مكانتها كأبرز شركة موثوقة لخدمات المقاولات الشاملة في دولة الإمارات، تقدم لعملائها خدمات تغطي كامل جوانب تصميم وتشييد المشاريع.

وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إس جي سي»: «نبحث باستمرار عن سبل جديدة تتيح لمجموعة (إيه إس جي سي) تطوير محفظة شاملة من الخدمات المتميزة ليتسنى لنا تنفيذ المشاريع من الألف إلى الياء. ويسعدني بهذه المناسبة أن أرحب بانضمام شركة (جيه إم إل الإمارات ) إلى مجموعة (إيه إس جي سي) حيث ستسهم خبراتها الواسعة وشهرتها العالمية كمقاول رائد لواجهات المباني في إثراء قيمة محفظة خدماتنا الحالية».

من جانبه، قال شاوهان دونكان، المدير العام لشركة «جيه إم إل ش» الإمارات : «تقف الشركة على أبواب مرحلة بالغة الأهمية بانضمامها إلى صفوف مجموعة (إيه إس جي سي) التي نجحت في ترسيخ مكانتها المرموقة عبر المشاريع الأيقونية الرائدة التي نفذتها بنجاح منقطع النظير، ويسعدنا أن نكون جزءاً من خطتها الاستراتيجية للتوسع والنمو».