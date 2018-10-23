سوق دبي المالي يكرم 3 شركات وساطة لتوفيرها خدمة التداول الذكية

المصدر: دبي - البيان

كرم سوق دبي المالي ثلاثاً من شركات الوساطة العاملة في السوق والموفرة لتطبيقات التداول عبر الهواتف الذكية. ويقدم السوق كافة التسهيلات اللازمة لتمكين شركات الوساطة من توفير هذه الخدمة، بما يسهل على المستثمرين إنجاز تداولاتهم في السوق أينما كانوا انطلاقاً من استراتيجية «البورصة الذكية».

ويصل عدد شركات الوساطة التي توفر لعملائها هذه الخدمة حالياً في سوق دبي المالي إلى 28 شركة. وقام حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في السوق بتوزيع الدروع التذكارية على ممثلي شركتي بيت الوساطة للأوراق المالية والشارقة الإسلامي للخدمات المالية، لتوفيرهما خدمة التداول عبر تطبيقات الهواتف الذكية خلال العام 2018.

وذلك خلال مشاركة السوق في أسبوع جيتكس لتقنية المعلومات 2018. كما تم تكريم شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» أيضاً باعتبارها أنشط شركة وساطة في العام 2018 ضمن فئة التداول عبر الهواتف الذكية.

وقال حسن السركال: في إطار استراتيجية «البورصة الذكية»، يتعاون سوق دبي المالي عن كثب مع كافة شركات الوساطة من أجل توفير أفضل الخدمات المتطورة وأكثر قنوات التواصل بين الوسطاء وجمهور المستثمرين فعالية ومرونة، وبخاصة أدوات التداول الإلكتروني والتداول عبر أجهزة الهاتف المتحرك.

إننا سعداء بالجهود التي يقوم بها الوسطاء المعتمدون في السوق، وحرصهم على توفير هذه الخدمة، وقد حرصنا على توفير كافة أشكال الدعم اللازمة لمساندة جهودها في هذا المجال خاصة أن التداول عبر الهواتف الذكية يمثل إضافة نوعية تلبي الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين وتجعل إنجاز الصفقات في متناول أيديهم أينما كانوا.