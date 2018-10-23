«كولينسون» توحّد علاماتها التجارية الثلاث في واحدة

المصدر: دبي- البيان

قامت شركة «كولينسون» المتخصصة في بطاقات الولاء بتوحيد علاماتها التجارية الثلاث الخاصة ببرامج الولاء تحت علامة تجارية واحدة. وهذه العلامات التجارية الثلاث هي شركة «آي سي إل بي»، والشركة المتخصصة في برامج وبطاقات الولاء التجارية المعروفة سابقاً باسم «كولينسون لاتيديود»، ومنصة إشراك العملاء المعروفة سابقاً باسم «ويلكوم ريال تايم».

وقد تم دمج العديد من العلامات التجارية ومنصات تجارب السفر الأخرى تحت مظلة «كولينسون»، وهذه العلامات التجارية تشمل «برايوريتي باس» و«لاونج كي»، بالإضافة إلى شركات التأمين والخدمات المساعدة.

وقال سانجيت غيل، المدير العام لشركة «كولينسون» لمنطقة الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي: «إن دمج ما نتمتع به من خبرة في مجال برامج الولاء وما نمتلكه من تقنيات ورؤى فريدة حول العملاء في نظام واحد يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق تطوير حقيقي لصالح عملائنا في ما يتعلق بالمزايا المُقدَمة للعملاء وبرامج الولاء حتى يستطيعوا مواصلة تقديم عروض مميزة وخلق قيمة تجارية لشركاتهم».

وقالت بريانكا لاخاني، المدير التجاري الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «تتمتع شركة «آي سي إل بي» بسجل حافل في منطقة الشرق الأوسط يمتد على مدار 25 عاماً.

وتكمن قوة العلامة التجارية «كولينسون» حالياً في النطاق الكبير لشبكتها العالمية وما تمتلكه من مزايا العملاء وبرامج الولاء، والتي نستطيع استغلالها وتقديم باقة موحّدة في قطاعات تجارة التجزئة والخدمات المالية والسفر والتأمين».

وكلفّت شركة «كولينسون» شركة فورستر لخدمات الاستشارات بإجراء دراسة عالمية حول كيفية استفادة الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المالية. وقد شملت هذه الدراسة بيانات من أسواق الإمارات والمملكة العربية السعودية، شارك فيها صناع القرارات التسويقية في مؤسسات تتجاوز إيراداتها 300 مليون دولار.