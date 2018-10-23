18 نوفمبر بدء رد «القيمة المضافة» للسياح

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء رد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم ، اعتباراً من الثامن عشر من شهر نوفمبر المقبل ،بتشغيل المرحلة الأولى من النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، التي تشمل مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية ،مشيرة إلى أنه اعتباراً من منتصف شهر ديسمبر المقبل سيكتمل تشغيل النظام، ليشمل كافة المطارات والمنافذ البرية والبحرية بالدولة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، بهدف تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.

استرداد

وأوضحت الهيئة أن الفواتير الضريبية الصادرة اعتباراً من 18 نوفمبر 2018 ، ستكون قابلة لرد الضريبة عن مشتريات السياح المؤهلين للاسترداد ، مشيرة إلى أنه في حال وجود استفسارات أو لمعرفة مزيد من المعلومات حول النظام الجديد ، فإنه بإمكان تجار التجزئة أو السياح زيارة الموقع الرسمي للهيئة: www.tax.gov.ae أو زيارة موقع شركة «بلانيت» العالمية المشغلة للنظام: Www.planetpayment.ae.

وكشف خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب ، عن أنه من المقرر أن يبلغ عدد المحلات التجارية المرتبطة إلكترونياً بالنظام مع بدء التطبيق ، أكثر من 4000 محل منتشرة في كافة أنحاء الدولة ، موضحاً أن الفواتير الضريبية القابلة للاسترداد للسياح ، هي فقط الفواتير الصادرة عن المحلات ومنافذ بيع التجزئة المسجلة والمرتبطة فعلياً بالنظام الإلكتروني، والتي يتم الإعلان عنها بوضع ملصقات في أماكن واضحة على واجهاتها لتكون معروفة لدى السياح.

وقال البستاني في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس: «يجري حالياً استكمال الإجراءات النهائية للنظام الرقمي ، لرد الضريبة للسياح الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركة بلانيت العالمية المشغلة للنظام ، ليصبح جاهزاً للتشغيل في الموعد المحدد، وسيشتمل النظام على برامج وآليات إلكترونية متكاملة للربط المباشر بين تجار التجزئة ومكاتب رد الضريبة للسياح بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية».

توسع

وأكد البستاني أن هذه الخطوة الهامة ، تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى التوسع في سياسات التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ،خصوصاً قطاع السياحة الذي يلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية الإمارات ،عبر استقطاب أعداد متزايدة من السياح ، ورفع القدرات التنافسية للدولة في هذا القطاع الحيوي ، مشيراً إلى أن تنفيذ قرار رد الضريبة للسياح ، من شأنه أن يسهم بصورة ملموسة في جذب السياح والاستمتاع بالمقومات السياحية الفريدة ، خصوصاً في مجال سياحة التسوق المتميز محلياً.

وقال البستاني:«شهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة في عدد الإتفاقيات المبرمة مع تجار التجزئة للتسجيل في النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح، حيث يتم تجهيزهم بالتقنيات الخاصة بالنظام والربط بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية، ويتم توفير مكاتب لرد الضريبة للسياح في مواقع مختلفة بهذه المنافذ ، التي سيتم عبرها تحديد الضرائب القابلة للرد بدقة ، والحصول على المبالغ المسددة من خلال النظام الإلكتروني الذي يعد الأحدث من نوعه في هذا المجال».

وأكد أن ارتفاع الإقبال على التسجيل يعطي مؤشراً ملحوظاً على تفاعل قطاعات الأعمال المعنيين بتطبيق النظام الجديد مع الخطة الشاملة التي بدأت الهيئة في تنفيذها ، للتعريف بالنظام وخطوات التسجيل به وشروط التسجيل ، من خلال برامج تعريفية عبر الموقع الرسمي للهيئة ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية ، حيث تم عقد لقاءات موسعة مع ممثلي شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحلات التجارية في كافة إمارات الدولة ، في إطار التواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال، بهدف التعريف بشروط وخطوات التسجيل في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

لقاءات مستمرة

قال خالد البستاني: إن الهيئة ستواصل عقد لقاءات خلال المرحلة المقبلة ، لتوفير الفرصة لأكبر عدد من شركات التجزئة المعنية للتعرف على النظام الجديد. وأكد البستاني أن النظام الجديد يتميز بالسهولة والدقة وسرعة الإجراءات التي يتم من خلالها رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة تواجدهم في الدولة بخطوات إلكترونية بالكامل.