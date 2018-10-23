2.8 مليار درهم مكاسب الأسهم تفاؤلاً بنتائج البنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 2.83 مليار درهم في ختام جلسة أمس، مع تفاؤل المستثمرين بالنتائج المالية القوية للبنوك مع تحقيقها أرباحاً فاقت توقعات المحللين، وسط عمليات شرائية للأجانب غير العرب والخليجين وهو ما رفع السيولة قرب حاجز 500 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.4% إلى 2747.39 نقطة، مدفوعاً بمكاسب أسهم العقار والبنوك والنقل، فيما زاد سوق العاصمة بنحو 0.27% ليغلق عند 4956.19 نقطة، بدعم أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والسلع.

وزادت السيولة الكلية للسوقين إلى 491.8 مليون درهم، منها 291.3 مليوناً في دبي، و200.5 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 347.7 مليون سهم، موزعة بواقع 269.4 مليوناً في دبي، و78.3 مليوناً في أبوظبي، وذلك عبر تنفيذ 4502 صفقة.

العقار

وصعد سوق دبي بدعم ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.71% مع صعود إعمار العقارية 1.2% وأرابتك 2.14% وداماك 1.03% وإعمار للتطوير 0.19%، كما زاد قطاع البنوك بنسبة 0.53% مع ارتفاع الإمارات دبي الوطني 1.1% وبنك المشرق 2.87% الذي أعلن عن نمو أرباحه بنسبة 5% إلى 1.7 مليار درهم خلال 9 أشهر.

وصعد قطاع النقل 1.65% مع ارتفاع العربية للطيران 0.32% وأرامكس 2.27%، في المقابل، هبط قطاع الاستثمار بنسبة 1.03% مع انخفاض دبي للاستثمار 1.25% وارتفاع سوق دبي المالي 0.35%.

وهيمن سهم الخليج للملاحة على التداولات للجلسة الثانية، مستقطباً نحو 75 مليون درهم، ثم سهم إعمار العقارية بسيولة 35 مليون درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بتداولات 32.5 مليون درهم.

البنوك

وصعد سوق العاصمة بدعم ارتفاع قطاع البنوك هامشياً بعد ارتفاع سهم أبوظبي الأول 0.41% في مقابل تراجع سهم أبوظبي التجاري 1.32% رغم تحقيقه نمواً في صافي أرباحه بنحو 9% إلى 3.48 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018. وزاد قطاع الاتصالات 0.6% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة نفسها، كما صعد قطاع الطاقة 1.53% مدفوعاً بمكاسب دانة غاز 0.87% وأدنوك للتوزيع 1.81% وطاقة 3.6%.

وتصدر واحة الزاوية النشاط في سوق العاصمة بسيولة 83 مليون درهم، تلاه سهم أبوظبي الأول مستقطباً نحو 38.12 مليون درهم، ثم سهم اتصالات بتداولات 22 مليون درهم. وحقق سهم أغذية أكبر نسبة ارتفاع بنحو 5.56%، فيما كان سهم أسمنت رأس الخيمة الأكثر تراجعاً بنحو 8.7%.

ناسداك

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.45% إلى 3208.17 نقاط بعد تداول 123.95 ألف سهم بقيمة 1.46 مليون دولار من خلال 45 عملية، فيما لم يشهد سوق المشتقات أي تداولات تذكر.

الأجانب

مال المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء أمس بصافي استثمار 17.5 مليون درهم، منها 15.9 مليوناً للأجانب، و1.6 مليون للخليجيين، في المقابل اتجه العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 17.5 مليون درهم، منها 16.6 مليوناً للمواطنين، و886 ألفاً للعرب.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو البيع بصافي استثمار 36 مليون درهم، منها 16 مليوناً في أبوظبي، و20 مليوناً في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 36 مليوناً، موزعة بواقع 16 مليوناً في أبوظبي، و20 مليوناً في دبي.

حقوق

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع حقوق المستثمرين، في تلقي نسخة من القوائم المالية للشركة، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة البيانات المالية، وحق التصويت والمصادقة على قرارات الجمعية العمومية، والحصول على الأرباح في حالة الإعلان عن توزيعات الأرباح.

إفصاحات

توقعت مجموعة «جي إف إتش المالية» المدرجة ببورصات دبي والكويت والبحرين تحقيق أرباح تتجاوز 20 مليون دولار، نتيجة تخارجها من مشروع الحديقة المائية «جنة دلمون المفقودة»، شريطة تأكيد مدققي المجموعة ومصرف البحرين المركزي، مرجحة أن ينعكس هذا الربح على نتائجها المالية خلال الربع الرابع من 2018.

وافق مجلس إدارة شركة أمانات القابضة بالتمرير على السماح لإحدى الشركات التابعة للشركة بالدخول في عقد إدارة وتشغيل وتفويض الإدارة التنفيذية بتنفيذ العقد مع الشركاء الآخرين.

اجتمع مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية صباح أمس الاثنين، ووافق على محضر الاجتماع الماضي، والقوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، وفي انتظار القوائم المالية المدققة.

أعلن سوق دبي المالي عن تكريم 3 شركات وساطة لتوفيرها خدمة التداول عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

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يعقد مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» اجتماعاً في 30 أكتوبر الجاري، لإقرار البيانات المالية عن الربع الثالث من العام الجاري.