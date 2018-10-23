«الأوراق المالية» تُحذر من التعامل مع «نيترو تريد»

المصدر: أبوظبي ــ البيان

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من شركة «نيترو تريد»، التي تقدم خدمات مرتبطة بأنشطة مالية من دون الحصول على ترخيص من الهيئة. وقالت الهيئة أن الشركة غير حاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة المالية الخاضعة لرقابتها.

ودعت المستثمرين إلى الحذر من التعامل معها. في سياق متصل، ذكرت الهيئة أنها تلقت شكاوى من بعض المستثمرين بشأن قيام إحدى الجهات بانتحال اسم وبيانات وشعار سوق دبي المالي وشركة الأنصاري للخدمات المالية، محذرة المستثمرين من التعامل مع أي جهة بشأن خدمات تداول في الأوراق المالية، أو السلع إلا بعد التحقق من الترخيص الصادر من الهيئة.