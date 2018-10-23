1.75 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 3.5% في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 1.752 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بارتفاع نسبته 3.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بفضل نمو صافي أصول تمويل العملاء، وتراجع مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار.

ولا تزال الميزانية العمومية للمصرف عند مستويات قوية، وعززها قيام المصرف مؤخراً بزيادة رأس ماله من خلال إصدار حقوق أولوية وإصدار صكوك الشق الأول من رأس المال غير محددة الأجل، بالإضافة إلى مستوى السيولة القوي للمصرف والجودة العالية لأصوله. وانخفضت مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار خلال الفترة ذاتها بنسبة 21.9٪ إلى 487.0 مليون درهم مقارنةً مع 623.4 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017.

توسّع مستمر

وقال خميس بو هارون، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: يواصل المصرف تحقيق توسّع مستمر على مستوى مختلف قطاعات أعماله. وخلال الربع الثالث من العام 2018، ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 4.5% لتصل إلى 589.5 مليون درهم، كما ارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 124.3 مليار درهم.

ويعكس الأداء المالي القوي لمصرف أبوظبي الإسلامي النجاح المستمر لاستراتيجية النمو وقدرتنا على التكيّف مع البيئة التنافسية التي نعمل فيها، ويسعدني قيامنا بذلك من دون المساومة على التزامنا المستمر تقديم أفضل تجربة لعملائنا، كما هو واضح في خدمتنا اليوم أكثر من مليون عميل عبر قطاعات متعددة.

وأضاف قائلاً: نفخر بالدور الريادي الذي نلعبه في القطاع المصرفي في الدولة من خلال تعزيز رأس مالنا عبر طرح حقوق الأولوية للمساهمين بقيمة مليار درهم عن طريق إصدار 464 مليون سهم جديد.

وجاء هذا الطرح بالتزامن مع إصدارنا لصكوك الشق الأول من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار، ما أدى إلى تعزيز هيكل رأس مال المصرف، ومكننا من متابعة فرص النمو بما يتماشى مع التحسن المتوقع للظروف الاقتصادية.

وتمت تغطية إصداري زيادة رأس المال بنسبة فاقت المعروض، حيث شهدنا إقبالاً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، ما يعكس الإدارة المالية الحكيمة لمصرف أبوظبي الإسلامي وقدرته على تحقيق المزيد من النمو والازدهار.

ومن شأن نجاح برنامجنا الخاص بزيادة رأس المال، تعزيز قدرة المصرف على تنفيذ استراتيجية نموه الطموح، والتي من أبرز جوانبها زيادة الاستثمار في تطوير منصاته الرقمية والتحسّن المستمر لتجربة عملائه.

وبينما يولي المصرف حرصاً كبيراً على تعزيز تجربة العملاء باعتبار ذلك يعد عاملاً أساسياً في نجاحنا، نعمل جاهدين لضمان تطوير وتحديث منصاتنا الرقمية وشبكة فروعنا باستمرار لتوفير خدمات مصرفية آمنة ومريحة، ما يمكننا من الحفاظ على قاعدة عملائنا الواسعة، فضلاً عن استقطاب شرائح جديدة من العملاء الذين يفضلون إتمام معاملاتهم المصرفية عن طريق القنوات الرقمية.

الربع الثالث

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 4.5٪ إلى 589.5 مليون درهم مقارنةً مع 563.9 مليون درهم في الربع الثالث من 2017، بارتفاع بنسبة 2.9% مقارنة مع 572.7 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2018.

وزاد صافي إيرادات المجموعة في الربع الثالث بنسبة 0.2٪ إلى 1.425 مليار درهم مقارنةً مع 1.422 مليار درهم في الربع الثالث من 2017، وارتفع بنسبة 4.4% مقارنة مع 1.364 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2018.

وانخفضت مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار في الربع الثالث بنسبة 29.2٪ إلى 171.7 مليون درهم مقارنةً مع 242.7 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2017، بينما ارتفعت بنسبة 3.9% مقارنة مع 165.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2018.