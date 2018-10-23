«إن.إم.سي هيلث» تتوقع 480 مليون دولار أرباحاً بنمو 3.2%

المصدر: دبي - رويترز

رفعت شركة الرعاية الصحية ان.ام.سي هيلث التي مقرها الإمارات أمس توقعات الأرباح والإيرادات الرئيسية للعام بأكمله مشيرة لنمو ذاتي قوي وقالت إنها ستظل على ثقتها بتحقيق توقعات الهامش على المدى الطويل.

ورفعت الشركة توقعات الأرباح الأساسية 3.2 % إلى 480 مليون دولار للعام وقالت إنها تتوقع نمو الإيرادات 24 % بزيادة نقطتين مئويتين على التوقعات السابقة.

وقالت الشركة إن توقعات العام المقبل ستشير نحو استمرار النمو الذاتي القوي بفضل التوسع المستمر في المنشآت الرئيسية ودمج المنشآت التي يجري الاستحواذ عليها والتوسع فيها فضلاً عن الأداء التشغيلي القوي.

والشركة أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في الخليج وتستفيد من تنامي الطلب بفضل تزايد ثروة المواطنين مما يعرضهم لأمراض العصر مثل السكري والسمنة بشكل متزايد.

تعمل ان.ام.سي هيلث في 17 دولة وقالت إن الإدارة تتوقع فتح منشآت جديدة في 2019 لاسيما في الإمارات والتوسع في منشآت في دول شتى ودمج أسبن هيلث كير التي استحوذت عليها هذا العام. وشملت التوقعات زيادة إيرادات العام المقبل بين 22 و24 % وزيادة الأرباح قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون بين 18 و20 %.