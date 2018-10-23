«مالية الشارقة» تعزز التعاون مع دائرة الطيران المدني

المصدر: الشارقة- البيان

استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة، مُؤخراً، وفداً من دائرة الطيران المدني بالشارقة، بهدف الاطلاع على ممارسات الدائرة في التخطيط الاستراتيجي، والاستفادة من خبراتها في مجال التطوير والتحديث وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

وكان في الاستقبال بدر آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في دائرة المالية المركزية، وفريق الإدارة، والذي رحب بالوفد الزائر، وأكد أهمية تبادل الزيارات والخبرات من أجل مواصلة مسيرة التحسين المستمر في عمل مؤسسات حكومة الشارقة.

وقدم بدر آل علي عرضاً تقديمياً حول دائرة المالية المركزية، تضمن نبذة عن تاريخ الدائرة ورؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها الاستراتيجية، ومراحل تطور الهيكل التنظيمي 2016-2017، وكذلك مراحل تطور الخطة الاستراتيجية 2006-2018، إلى جانب التعريف بالهيكل الإداري للدائرة.

واستعرض آل علي أبرز الإنجازات، وأهمها وضع مبادئ وضوابط لإدارة وتوجيه العمليات وتحسين الإنتاجية، وإعداد أهداف ومبادرات خاصة بها وربطها بمؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق تلك الأهداف، إضافة إلى التعاقد مع شركة عالمية لإعداد الخطة الاستراتيجية 2019-2021، وفق أرقى المعايير.