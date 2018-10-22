خبيرة قانونية: تشريع منصات التمويل الخاصة دفعة هائلة للشركات الصغيرة

المصدر: دبي- البيان

أشادت شركة «اس تي ايه للمحاماة» الدولية بمبادرة سوق ابوظبي العالمي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الشركة ان مبادرة سوق أبوظبي العالمي تعتبر خطوة حيوية لضمان استمرار نمو التمويل الجماعي، الذي يعد العنصر الأهم في نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت زيشا ريزفي الشريكة لدى مكتب «إس تي إيه للمحاماة»، أن إطلاق أول منصة خاصة للتمويل في الإمارات لدعم الشركات الناشئة والخاصة والصغيرة والمتوسطة سيشكل- بحسب تعبيرها- دفعة قوية لـ«المحركات الأساسية في النمو الاقتصادي للدولة».

وقام سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في العاصمة أبوظبي مؤخراً، بإطلاق منهجية عمله الخاصة لتنظيم المنصات الإلكترونية للتمويل الخاص للشركات غير العامة، مع التركيز على خفض مخاطر الحصول على الدعم المالي من التمويل الجماهيري.

وقالت ريزفي: «توظف الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل نحو 95% من العدد الكلي للمؤسسات في الإمارات، أكثر من 42% من القوى العاملة في الإمارات وتعتبر من العناصر الأساسية في نمونا الاقتصادي».

ويرى المسؤولون في مكتب «إس تي إيه للمحاماة» أن دولة الإمارات تشهد نمواً سريعاً في خدمات التمويل الجماهيري، التي تقدمها منصات إلكترونية في الإمارات، وقد كان من الضروري تدخل الهيئات الحكومية لتنظيم المخاطر وحماية الحقوق.

وتشكل القروض الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 4% من الحجم الكلي للقروض في الإمارات، أقل من معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدر بـ 9.3%.