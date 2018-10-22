ضغوط بيع تهبط بالأسواق والسيولة دون 200 مليون

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

استهلت أسواق الأسهم تعاملات الأسبوع على تراجع بعدما انخفضت المؤشرات الرئيسية في ختام أمس على وقع عمليات بيع استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات مع تراجع ملحوظ في السيولة إلى ما دون 200 مليون درهم.

وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.81% إلى مستوى 2735.48 نقطة مع تراجع أسهم العقار والنقل والاستثمار والسلع والبنوك والخدمات، فيما هبط مؤشر سوق أبوظبي 0.92% ليغلق عند 4943.07 نقطة، وسط تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية باستثناء استقرار الاستثمار والخدمات.

ولم ترتفع سوى 9 أسهم فقط من بينها 5 شركات في دبي و4 في أبوظبي، فيما تركز النشاط على أسهم شركات «الخليج للملاحة» و«سلامة للتأمين» و«دانة غاز».

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 191 مليون درهم، منها 132.6 مليوناً في دبي، و53 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 174.1 مليون سهم، منها 146.5 مليوناً في دبي، و27.6 مليوناً في أبوظبي.

العقار

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.9%، بضغط هبوط إعمار العقارية 0.8% وإعمار للتطوير 0.19% وداماك 3.47% وإعمار مولز 0.54% والاتحاد العقارية 0.6%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.9% مع انخفاض دبي الإسلامي 1.9% وثبات الإمارات دبي الوطني.

ونزل قطاع الاستثمار بنسبة 1.23% مع انخفاض سهم دبي للاستثمار 1.23% وسوق دبي المالي 1.49%، فيما استقر سهم شعاع مستقراً، وانخفض قطاع النقل بنسبة 0.54% مع تراجع العربية للطيران 0.73% وأرامكس 1%. وتصدر سهم الخليج للملاحة التداولات بسيولة 26.16 مليون درهم، ثم سهم دبي الإسلامي بتداولات بقيمة 25.67 مليون درهم، تلاه سهم سلامة للتأمين بسيولة 24.25 مليون درهم، مع تصدره قائمة الرابحين بمكاسب 5.5% فيما سجلت حقوق اكتتاب مصرف عجمان أكبر انخفاض بنسبة 25%.

البنوك

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 1% بضغط تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 1.36%، فيما انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.6% مع هبوط سهم اتصالات بالنسبة نفسها، كذلك تراجع قطاع العقار بنسبة 2.48% مع تراجع سهم الدار العقارية 2.89%، وإشراق 0.16%.

وهيمن سهم دانة غاز على النشاط بسيولة 13 مليون درهم تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 12.6 مليون درهم، ثم سهم أبوظبي الأول مستقطباً سيولة بنحو 6.5 ملايين درهم. وكان سهم سوداتيل، في صدارة المرتفعين بنسبة 5.77% فيما سجل سهم مجموعة الشارقة أكبر تراجع بنسبة 7.69%.

ناسداك

وانخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.94% إلى 3193.73 نقطة بعد تداول 120.25 ألف سهم بقيمة 292.6 ألف دولار من خلال 20 عملية. وشهد سوق المشتقات التداول على 20 ألف عقد لشركة دي إكس بي بقيمة 721 ألف درهم لتتراجع عقودها بنحو 2.16%.

أجانب

مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 18 مليون درهم، منها 4.3 ملايين للمواطنين، و14 مليوناً للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 18 مليون درهم موزعة بواقع 11.2 مليوناً للخليجيين، و7 ملايين للأجانب.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث مالت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 11.24 مليون درهم، بينما اتجهت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 19 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل في أبوظبي بصافي استثمار 11.24 مليون درهم، ونحو الشراء بدبي بصافي استثمار 19 مليوناً.

كشف حساب

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين إلى ضرورة الحرص للحصول على كشف حساب تفصيلي ربع سنوي من شركة الوساطة التي يتعاملون معها حال الشعور بوجود حركة على الحساب خلال تلك الفترة.



إفصاحات

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ـــ أعلنت شعاع كابيتال شراء نحو 665 ألف سهم بسعر 1.09 درهم للسهم، تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وتبلغ الأسهم المتبقية 91.21 مليون سهم.

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ـــ يعقد مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات اجتماعاً في 25 أكتوبر الجاري لمناقشة المعلومات المالية المرحلية عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ـــ يعتمد مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني في 24 أكتوبر الجاري على البيانات المالية الموحدة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ـــ يجتمع مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني في 28 أكتوبر الجاري لمناقشة البيانات المالية الموحدة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي اجتماعاً في 29 أكتوبر الجاري لمناقشة والمصادقة على حسابات الشركة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

ـــ قررت مجموعة «أغذية» عقد اجتماع مجلس إدارتها في 25 أكتوبر الجاري للموافقة على البيانات المالية للفترة الزمنية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

ـــ يناقش مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في اجتماعه المقرر عقده 29 أكتوبر الجاري، إقرار النتائج المالية المرحلية عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ـــ أعلن البنك العربي المتحد أن مجلس إدارته سينعقد في 1 نوفمبر القادم للموافقة على البيانات المالية الموحدة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.