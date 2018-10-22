15 % من الثروات السيادية في العالم إماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة الصناديق السيادية والمتخصصة أن صناديق الثروة السيادية الإماراتية احتلت المركز الأول خليجياً بقيمة إجمالية بلغت 1.172 تريليون دولار لتستحوذ على 14.5% من إجمالي الثروات السيادية في العالم، وفق ما جاء في دراسة حول استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

وحافظ جهاز أبوظبي للاستثمار على المركز الثالث عالمياً بقيمة أصول بلغت 683 مليار دولار، وبلغت أصول مؤسسة دبي للاستثمار نحو 229.8 ملياراً، واحتل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي المركز الأول كأكبر صندوق سيادي في العالم بأصول قيمتها 1.058 تريليون دولار، تلته شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني.

وجاء صندوق مبادلة للاستثمار، الناتج عن اندماج مجلس أبوظبي للاستثمار ومجموعة شركة مبادلة للاستثمار، في المركز الـ 14 بأصول بلغت 226 ملياراً. وبلغ إجمالي موجودات الصناديق السيادية بنهاية أغسطس 2018 نحو 8.11 تريليونات، كما استحوذت السعودية على 10.8% من إجمالي الثروات السيادية في العالم، وهو ما يعادل 875.6 مليار دولار.