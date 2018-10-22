مكتوم بن محمد يبحث شراكة «ماستر كارد» مع إكسبو

المصدر: دبي- وام

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي -في مكتبه بالمركز صباح أمس- أجاي بانغا الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد العالمية.

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد العالمية والوفد المرافق، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة.

مكتوم بن محمد يلتقي أجاي بانغا بحضور أحمد بن سعيد وهلال المري وعيسى كاظم وهشام القاسم | تصوير: سيف محمد

جودة

وأشار سموه إلى مساعي القيادة الحكيمة لتوفير بيئة عمل مثالية وذات جوده عالية والارتقاء بالبنية التحتية لأعلى المستويات العالمية، بهدف استقطاب أكبر الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وقد تبادل سموه والضيف الحديث حول عدد من المواضيع المتعلقة بآخر تطورات الشركة وإنجازاتها على مستوى العالم وشراكتها مع «إكسبو 2020 في دبي»، وسبل تعزيز التعاون لتحقيق تطلعات الشركة المستقبلية في التوسع على مستوى المنطقة من خلال افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد العالمية عن شكره لسمو نائب حاكم دبي على كل ما توفره الجهات المعنية في دبي ودولة الإمارات من تسهيلات للشركة، التي تأسست في العام 1966 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، وبدأ نشاطها في دولة الإمارات عام 1986 ويخدم مركزها الإقليمي في دبي أكثر من 69 سوقاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وهلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، ومالك آل مالك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم.