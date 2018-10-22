456 ملياراً ناتج أبوظبي في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية نحو 456 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 12% مقارنة مع نحو 407 مليارات خلال الفترة ذاتها من عام 2017.

بما يعكس حالة النشاط التي يشهدها الاقتصاد المحلي منذ بداية العام الجاري، خاصة من تواصل التحسن في أسعار النفط، إضافة إلى النمو المسجل في العديد من الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وذلك وفقاً لما تظهره الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وتوقع خبراء اقتصاديون تواصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وارتفع الناتج الإجمالي للأنشطة النفطية في أبوظبي إلى 180 مليار درهم تشكل ما نسبته 39.4% من إجمالي الناتج بالأسعار الجارية المتحقق خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من 2018. وعلى المستوى الربعي فقد سجل الناتج الإجمالي للأنشطة النفطية نمواً بنسبة 35.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين وصلت نسبة نموه خلال الربع الأول من العام ذاته 15.2%.

وبلغت قيمة الأنشطة غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 276 مليار درهم تقريباً بنمو نسبته 4.9% بالمقارنة مع 263 ملياراً في النصف الأول من 2017.