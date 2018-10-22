«إم بي إف» تخصص 9 % من رأسمالها للاستثمار بقطاع التجزئة فبراير المقبل

المصدر: دبي- البيان

تعتزم مجموعة «إم بي إف» الوطنية دخول قطاع مبيعات التجزئة، في الربع الأول من العام المقبل، حيث من المقرر نزول أول الماركات العالمية للمجموعة خلال شهر فبراير المقبل، وبذلك يكون قطاع التجزئة رابع القطاعات والمجالات الاستثمارية للمجموعة بعد التعليم والصحة والعقارات.

ووقع الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ورئيس مجموعة «إم بي إف» الوطنية اتفاقية تعاون مع جابي حبيب مدير عام شركة «إم جي إتش» للتجارة، لتوفير خدمات استشارية في مجال قطاع التجزئة، ودراسة الخيارات الأنسب والبدء في تنفيذها في غضون 4 أشهر.

وقال القاسمي، في بيان صحفي: «سيتم رصد مبلغ لقطاع التجزئة وهو 9 % من رأس مال المجموعة، وتعتزم المجموعة بيع منتجاتها عن طريق «أون لاين»، باعتبارها الوسيلة الأكثر انتشاراً وتزايداً على مستوى الدولة وفي معظم دول العالم».