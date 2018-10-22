مركز دبي المالي العالمي يعزز العلاقات مع الصين

المصدر: دبي- البيان

استقبل عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، نائب حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة هوبي في الصين، تساو قوانغ جينغ، ضمن وفدٍ رفيع المستوى قام بزيارة المركز.

وتمّت هذه الزيارة بمساعدة تشو جيان جون، المدير العام والرئيس الإقليمي لبنك الصين (فرع دبي)، حيث ناقش خلالها الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار مبادرة «الحزام والطريق» الصينية. كما بحثا مجموعة من مجالات النمو الجديدة التي يمكن أن تنال اهتمام المؤسسات الصينية القائمة في المركز وتعود بالفائدة على أعمالها.

وقال عيسى كاظم: «تُعتبر الصين سوقاً مهماً للغاية بالنسبة لمركز دبي المالي العالمي. ونعمل باستمرار على تحديد مجالات جديدة للتعاون مع أبرز المؤسسات ذات الصلة لدعم النمو طويل الأجل للشركات الصينية من خلال المركز. وتمثل زيارة الوفد الصيني رفيع المستوى من مقاطعة هوبي فصلاً جديداً في جهودنا الرامية لاستقطاب نخبة المؤسسات الصينية إلى المركز وداعماً قوياً لعلاقاتنا الوطيدة مع الصين».

وتُعتبر مقاطعة هوبي إحدى المناطق الاقتصادية ذات الأهمية الكبيرة ضمن هذه المبادرة نظراً لموقعها الاستراتيجي بالقرب من نهر اليانغتسي، وأهميتها المتزايدة كمركز مالي إقليمي داخل الصين».

ويحتضن مركز دبي المالي العالمي المقرّ الإقليمي لأكبر أربعة بنوك صينية من حيث حجم الأصول، وهي بنك الصين والبنك الزراعي الصيني والبنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين للتعمير، علماً بأن جميع هذه البنوك تمارس نشاطها حالياً في المركز بصفتها فروعاً كاملة قائمة بذاتها. كما يحتضن المركز المقرات الإقليمية لشركات صينية كبرى، بما في ذلك بتروتشاينا، وشانغهاي إلكتريك إنفستمنت، وزي تي إي كوربوريشن، وشركة طريق الحرير الجديد، وشركة سي إم إي سي تار لاستثمارات التعدين.

وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخراً الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقّع مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع مجموعة «إيفربرايت» الصينية. وجاءت هذه الاتفاقية لتدعم مسيرة تطوير أعمال المجموعة ضمن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ولتمكّنها من الاستفادة من موقع المركز الاستراتيجي ومنصته ذات المعايير العالمية، لإدارة استثماراتها في المنطقة، إلى جانب اقتناص فرص النمو التي تزخر بها.

فرص النمو

قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تواصل المؤسسات الصينية الرائدة الاستفادة من تواجدها في المركز للوصول إلى فرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والممر الاقتصادي الجنوبي-الجنوبي. ويتجسّد ذلك بوضوح في التصنيف العالي الذي حققته الإمارات في المؤشر العالمي للدول الأكثر استفادة من مبادرة «الحزام والطريق» الصينية.