1.7 مليار درهم أرباح «المشرق» بنمو 5%

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك المشرق، أحد أبرز المؤسسات المالية الوطنية في دولة الإمارات، أمس عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2018.

وازداد صافي الأرباح في الأشهر التسعة الأولى 2018 بنسبة 5.0% ليبلغ 1.7 مليار درهم ارتفاعاً من 1.6 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى 2017 (بلغ صافي الأرباح 587 مليون درهم في الربع الثالث 2018 مقارنة بـ 563 مليون درهم في الربع الثاني 2018).

وبلغ الدخل التشغيلي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 4.6 مليارات درهم بزيادة سنوية قدرها 3.6% مقارنة بمبلغ 4.4 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى 2017. وأسهمت إيرادات التأمين وصرف العملات الأجنبية والإيرادات الأخرى بمقدار 230 مليون درهم من هذه الزيادة. كما ازداد صافي دخل الفائدة ودخل التمويل الإسلامي بمقدار 120 مليون درهم.

وارتفع صافي دخل الفائدة ودخل التمويل الإسلامي بنسبة 4.5% سنوياً ليبلغ 2.8 مليار درهم. أما في الربع الثالث 2018 فقد بقيت هذه الإيرادات مستقرة عند 0.9 مليار درهم. وفي الأشهر التسعة الأولى 2018 تراجع صافي هامش الفائدة قليلاً بمقدار 10 نقاط أساس مقارنة بالأشهر التسعة الأولى 2017.

فوائد

وازداد إجمالي صافي الدخل غير المرتبط بالفوائد بنسبة 2.2%. وقد عوض ارتفاع إيرادات صرف العملات الأجنبية والتأمين والإيرادات الأخرى بنسبة 47.6% التراجع الحاصل في دخل الرسوم والعمولات والاستثمارات. وتمثل نسبة صافي دخل الرسوم والعمولات 58.9% من إجمالي الدخل غير المرتبط بالفوائد في الأشهر التسعة الأولى 2018، بالمقارنة مع نسبة 66.7% في الأشهر التسعة الأولى 2017.

وازدادت المصاريف التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى 2018 بنسبة 10.9% سنوياً لتصل إلى 1.9 مليار درهم، كما ارتفعت نسبة الكفاءة في الأشهر التسعة الأولى 2018 لتبلغ 42.4% مقارنة بالعام السابق (كانت 39.6% في الأشهر التسعة الأولى 2017)، وذلك بفضل زيادة الاستثمار في التكنولوجيا والتقدم في مشروع تطوير الفروع.

ابتكار

وقال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «بفضل حرصنا الشديد على تبني الابتكار في كل جانب من جوانب عملنا، جاءت نتائج المشرق في الربع الثالث من العام لتعكس استمرار نجاحنا في عملية التحول التي نشهدها. فقد حققنا نمواً قوياً في ميزانيتنا العمومية، حيث نمت الودائع بمعدل 8.1% منذ بداية العام حتى تاريخه، وهو ما يفوق المعدل العام للنمو في السوق بشكل كبير. وتعزز هذا النمو بفضل مركزنا القوي فيما يتعلق بالسيولة، حيث ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول إلى 28.4%».

وأضاف الغرير: «حافظنا على التزامنا بالاستثمار في أحدث التقنيات، بما في ذلك الروبوتات والذكاء الاصطناعي، حتى نقدم لعملائنا تجربة مصرفية مبتكرة واستثنائية. وقد حرصنا في مرحلة التحول على تطوير كل الإجراءات والعمليات وسنستمر في تعزيز موقعنا في المنطقة».