3.48 مليارات أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 9% في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن بنك أبوظبي التجاري ارتفاع صافي أرباحه، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 9% إلى 3.483 مليارات درهم، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنك، في بيان أمس، إن إجمالي صافي الدخل من الفوائد وأرباح عمليات التمويل الإسلامي ارتفع بنسبة 9% ليصل إلى 5.417 مليارات درهم، بينما ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 5% ليصل إلى 6.937 مليارات درهم.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 4% لتصل إلى 4.593 مليارات درهم، وانخفض صافي المخصصات بنسبة 9% ليصل إلى 1.117 مليار درهم، وبلغ الدخل من غير الفوائد 1.521 مليار درهم بانخفاض بنسبة 5%، وبلغ صافي هامش الفوائد 3.07% مقارنة مع 2.89% بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

فوائد

وبحسب البيان، بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.8% بنهاية الأشهر التسعة من العام الحالي مقارنة بنسبة 32.6% بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، محافظة على مستواها ضمن النطاق المستهدف، وبلغت تكلفة الأموال خلال الأشهر التسعة من العام الجاري 1.86% بعد أن كانت 1.46% خلال الأشهر التسعة من العام الماضي، بما يتماشى مع معدلات الفوائد السائدة بالأسواق.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 97.3% مقارنة مع نسبة 100.1% بنهاية العام الماضي، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 123 % مقارنة بالحد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي، التي تبلغ 90%.

سيولة

وحافظ البنك على نسبة سيولة قوية بلغت 27%، كما حافظ على مكانته مودعاً للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 11 مليار درهم.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال بازل (3) 16.90% بينما بلغت نسبة الشق الأول 12.98%، بما يتخطى الحد الأدنى لمتطلبات المصرف المركزي، التي تبلغ 12.75% و9.25% على التوالي.

أداء

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: نحن فخورون بأداء البنك والنتائج المحققة خلال فترة الأشهر التسعة من عام 2018، حيث ارتفع صافي أرباح الربع الثالث بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين 15.7%. استمر البنك في التركيز على تحقيق النمو المستدام، ضمن إطار قوي من الحوكمة ونهج منضبط لإدارة المخاطر بمتابعة حثيثة من قبل مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية بقواعد صارمة في ما يتعلق بتسعير المخاطر وإدارة الانكشافات ومنع تركزها في جهات معينة.

بازل 3

وفي ظل التغيرات المتلاحقة الذي تشهدها صناعة الخدمات المالية وبدء تطبيق اتفاقية بازل (3)، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الدولية رقم (9)، نؤكد التزامنا في بنك أبوظبي التجاري بالامتثال للقواعد التنظيمية للأعمال والأسواق والحرص على التواصل مع الجهات التنظيمية لضمان ترسيخ المكانة الريادية للبنك.

واختتم حديثه قائلاً: نحن نثق بقدرة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق النمو المنشود على الأمدين القريب والبعيد، من خلال المبادرات والمحفزات الاقتصادية، التي تطرحها الحكومة الرشيدة.

مواجهة

وقال ديباك كولار، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: جاءت النتائج المالية خلال الأشهر التسعة من العام، لتعكس الأداء القوي للبنك في مختلف قطاعات الأعمال وقدرته على تحقيق النمو ومواجهة المتغيرات من عام إلى آخر، حيث استمر البنك في تحقيق نتائج مالية قوية ليبلغ الدخل من العمليات 6.937 مليارات درهم بارتفاع وقدره 5% وأرباح تشغيلية بلغت (بعد خصم المخصصات) 3.476 مليارات درهم بزيادة وقدرها 8%.

حققت القروض نمواً بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كما استطاع البنك الحد من المخاطر المحيطة بمحفظة قروض الأفراد، بينما حققت محفظة قروض الشركات نمواً بنسبة 5%، وقد أسهمت الزيادة الطارئة على الودائع لأجل في قطاع الخدمات المصرفية للشركات في ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 4%.

محادثات

قال بنك أبوظبي التجاري في بيان النتائج المالية، إنه أعلن في سبتمبر الماضي بدء محادثات مبدئية، بشأن عملية دمج محتملة مع بنك الاتحاد الوطني، وعن مناقشات مماثلة بالتوازي مع مساهمي مصرف الهلال، مضيفاً أن هذه المناقشات ما زالت في طورها المبدئي وقد لا ينتج عنها أي صفقة فعلية.

