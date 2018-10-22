صقر «إكسبو».. رمز الريادة والشموخ يتأهب للطيران

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهرت صورة جوية حديثة لموقع إكسبو 2020 دبي، وصول الأعمال الإنشائية في جناح الإمارات إلى مراحل متقدمة، حيث برزت ملامح وتفاصيل مبنى الجناح بشكل واضح إلى جانب ساحة الوصل.

ويأتي تصميم جناح الإمارات، والذي يشرف المجلس الوطني للإعلام على بنائه وتنظيمه وتشغيله، على شكل صقر أثناء الطيران، ليرمز إلى الريادة والشموخ الذي تتحلى به الدولة، وتعكس مكوناته قيم الانفتاح والتواصل والتسامح، التي تتماشى مع الشعار الرئيسي للمعرض، وتسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك مع المجتمع الدولي، بهدف الارتقاء بجودة الحياة من خلال التنمية المستدامة.

ويمتد جناح الإمارات على أرض تزيد مساحتها على 15 ألف متر مربع، ويتكون من أربعة طوابق، طابق علوي يخصص للضيافة وبمساحة تصل إلى 1,717 متراً مربعاً، وطابق ميزانين بمساحة 584 متراً مربعاً، تتضمن مناطق مخصصة لتقديم الدعم، وطابقين للعرض بمساحة تتجاوز 12 ألف متر مربع، ومن المنتظر أن يكون الجناح جاهزاً مع نهاية العام 2019.

كما أظهرت الصورة، التي جاءت في مقطع فيديو نشره إكسبو 2020 دبي أول من أمس بعنوان «سنتان لننطلق.. العالم في طريقه إلينا»، بروز أعمدة الأساسات الفولاذية لقبة ساحة الوصل، التي تتوسط موقع الحدث.