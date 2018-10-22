301 مليون أرباح «بنك الشارقة» بنمو 13% في 9 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

ارتفعت أرباح «بنك الشارقة» بنسبة 13% إلى 301 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 265 مليوناً عن الفترة نفسها من العام الماضي، وزاد العائد على السهم بنسبة 16% إلى 14.3 فلساً، خلال الفترة ذاتها مقارنة بنحو 12.3% في الفترة المقابلة.

وحقق صافي دخل الفوائد انخفاضاً بنسبة 1% مقارنة بالفترة المقابلة من 2017، وانخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 9%، وانخفضت إيرادات العمليات بواقع 4%. بلغ صافي إيرادات العمليات 538 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مقابل 489 مليون درهم للفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بنسبة 10%. كما سجل إجمالي الدخل الشامل للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 ارتفاعاً بنسبة 325%، ليصل إلى 306 ملايين درهم مقابل إجمالي ربح شامل بمبلغ 72 مليون درهم للفترة المقابلة من 2017. ويعزى ذلك إلى ارتفاع في القيمة السوقية للاستثمارات الإستراتيجية والأثر الإيجابي للتغيير في القيمة العادلة لسندات الدين المصدرة.

وبلغ إجمالي الموجودات29.21 مليار درهم، بانخفاض4% مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر2017 البالغ 30.51 مليار درهم.

بالمقابل بلغت القروض والسلفيات 16.07 ملياردرهم أي بانخفاض8% عن الرصيد كما في 31 ديسمبر2017 والبالغ 17.47 مليار درهم.

ودائع

وبلغت ودائع العملاء 19.69 مليار درهم، أي بانخفاض9% عن الرصيد في 31 ديسمبر 2017 البالغ 21.63 مليار درهم.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.09 مليارات درهم أي بارتفاع1% مقارنة بالرصيد في 31 ديسمبر2017 والبالغ 4.06 مليارات درهم. وبلغ صافي السيولة 5.68 مليارات درهم، كما في 30 سبتمبر 2018 بانخفاض بنسبة 28% مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2017 والبالغ 7.87 مليارات درهم.