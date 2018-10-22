««الإيبور» لأعلى مستوى في 10 سنوات

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

حققت أمس أسعار فائدة الأموال طويلة ومتوسطة الأجل بين البنوك «الإيبور» أعلى مستوياتها، ووصلت لأجل عام إلى 3.475% للمرة الأولى، كما تجاوزت 3% لأجل ستة أشهر. ويعد هذا المستوى لأسعار الفائدة هو الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات.

وتوقع المصرف المركزي، تعافي الطلب على القروض الشخصية في الدولة خلال الربع الرابع، وأن ينتقل الإقراض الشخصي من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية، مرجحاً تخفيف البنوك من التشدد في معاييرها الائتمانية.

وكشفت نتائج الاستبيان الدوري حول توجهات الائتمان خلال الربع الثالث الذي أصدره المصرف، أمس، أن الربع الثالث من العام الجاري شهد زيادة ملحوظة في الطلب على قروض الأعمال في جميع الأنشطة الاقتصادية، بينما تراجع الطلب على القروض الشخصية. وأشار إلى أن انخفاض الطلب على القروض الشخصية خلال الربع الثالث ظهر واضحاً في أبوظبي خاصة على صعيد قروض السيارات والمساكن، وذلك على الرغم من إقرار أكثر من 92% من المشاركين من مسؤولي الإقراض بالبنوك أن البنوك خففت من معاييرها المتشددة في الإقراض.

وتوقع «المركزي» زيادة إقراض الشركات خلال الربع الرابع وذلك على الرغم من تشدد البنوك في معاييرها في الإقراض لقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن المشاركين في الاستبيان أكدوا وجود طلب متزايد على القروض خاصة في أنشطة المحاجر والتعدين، بينما لايزال الطلب محدوداً في قطاع الصناعة.

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