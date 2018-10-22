«أبوظبي للتكافل» توزع 4.4 ملايين درهم فائض أرباح تأميني عن 2017

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، عن توزيع 4.4 ملايين درهم فائض أرباح تأميني (عائد نقدي) على حملة وثائق التكافل العائلي من شركات وأفراد عن عام 2017، ما يؤكد الأداء القوي للشركة، وربحيتها المتواصلة عاماً بعد عام.

ومن المقرر توزيع الفائض لحملة الوثائق المستحقين خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان الرسمي، حيث سيكون لدى المشتركين (المؤمن لهم) حرية اختيار الوسيلة الأفضل لاستلام أرباحهم والتي تتضمن؛ شيكاً نقدياً، أو حوالة مصرفية، أو خصماً على رسوم تجديد الوثيقة، أو التبرع لإحدى المؤسسات الخيرية المعتمدة في دولة الإمارات، حيث تقوم الشركة بتحويلها نيابة عن حامل الوثيقة.

وقال خميس بوهارون الشامسي، رئيس مجلس إدارة «شركة أبوظبي الوطنية للتكافل»: «إن نمونا المستمر هو نتيجة للاستراتيجيات طويلة الأمد التي وضعناها للشركة منذ التأسيس. هذا إضافة إلى أدائنا المستقر الذي جعلنا نستحق تصنيف القوة المالية «A-» للسنة الثالثة على التوالي من قبل شركة «آي أم. بست»، والذي يؤكد ريادتنا في قطاع التأمين في المنطقة. ونحن ملتزمون كل الالتزام بالحفاظ على مصالح مشتركينا من حملة وثائق التأمين.

وقال أسامة عبد الرؤوف عابدين، الرئيس التنفيذي الشركة : «إن توزيع فائض أرباح نقدي على حملة وثائق التأمين التكافلي العائلي هو دليل كبير على نجاح نموذج أعمال التكافل الخاص بنا، والذي لا يزال يحقق عائدات لعملائنا ومشتركينا الذين يثقون بنا. وبالطبع تمكنّا من تحقيق هذه النتائج القوية من خلال الجهود المتواصلة لأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الإدارة التنفيذية».