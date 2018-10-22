30 فعالية في «أسبوع الاقتصاد الإسلامي»

المصدر: دبي _ وائل اللبابيدي

تنطلق يوم السبت المقبل فعاليات «أسبوع الاقتصاد الإسلامي»، بالتزامن مع مرور خمس سنوات على إطلاق استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي والتي حققت نجاحاً متميزاً في تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كمرجعية عالمية للقطاع، ومقصداً لكل المهتمين والمختصين من شركات وأفراد بالاقتصاد الإسلامي بكافة قطاعاته.

ومن المقرّر أن يشهد الأسبوع الذي يستمر حتى 1 نوفمبر أكثر من 30 فعالية في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي من أبرزها «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» و«جائزة الاقتصاد الإسلامي» ومسابقة الاقتصاد الإبداعي الإسلامي والجائزة العالمية الإسلامية للأعمال.

ويشارك في الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي نحو 3000 من 74 دولة بنمو 20% بالمقارنة مع المشاركين في الدورة الثالثة من القمة. وتجمع القمة خبراء عالميين في مجالات وثقافات مختلفة لتباحث أفضل سبل مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الإسلامي.