«الشارقة الإسلامي» يعقد ورشة تدريبية لطلبة الجامعة عن التدقيق الداخلي

المصدر: الشارقة- البيان

نظم مصرف الشارقة الإسلامي ورشة عمل تدريبية لمجموعة من الطلاب - قسم المحاسبة وموظفي التدقيق الداخلي في جامعة الشارقة، عن إجراءات التدقيق الداخلي والممارسة العملية لمهنة التدقيق، وذلك تعزيزاً لعلاقات التعاون والشراكة التي تربطه مع الجامعة.

وتضمنت ورشة العمل الجانب التطبيقي والعملي للمفهوم الحديث للتدقيق الداخلي ومعايير التدقيق الداخلي الدولية، ومفهوم الرقابة والمخاطر والحوكمة، إضافة إلى المراحل التي تمر بها عملية التدقيق من الناحية العملية، بما يتوافق مع المعايير الدولية والممارسات المهنية، مع توضيح الفرق بين دور التدقيق الداخلي والخارجي.

وقال خلف عبدالله رئيس إدارة التدقيق الداخلي في مصرف الشارقة الإسلامي: «تأتي إقامة هذه الدورة التدريبية ضمن المسؤولية المجتمعية للمصرف ووفقاً لاستراتيجية إدارة التدقيق الداخلي، بهدف مد جسور التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة لنشر الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي وتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذه المهنة، لإعداد جيل جديد من المدققين القادرين على تلبية احتياجات المؤسسات المالية والمصرفية بشكل خاص، وسائر مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص».