«إنفستكورب» ينظّم مؤتمره الائتماني الثالث في نيويورك بمشاركة خبراء عالميين

المصدر: المنامة ـ البيان

استضاف إنفستكورب، المؤسسة المالية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أكثر من 120 مديراً ومسؤولاً تنفيذياً يمثلون ما يزيد على 100 شركة مختلفة خلال المؤتمر الائتماني السنوي الثالث للمؤسسة، والذي أقيم في مدينة نيويورك يوم 16 أكتوبر 2018. وشارك في الحدث، الذي استضافته «وحدة إدارة الائتمان» لدى إنفستكورب، نخبة من المتحدثين البارزين الذين تبادلوا خبراتهم ووجهات نظرهم القيّمة، وسلطوا الضوء على أحدث التوجهات الناشئة في قطاع الاستثمارات البديلة.

وشملت قائمة المشاركين مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك صناديق تقاعد عالمية، وصناديق ثروات سيادية، ومؤسسات أوقاف، ومؤسسات غير ربحية، وشركات عائلية وشركات تأمين.

وفي هذه المناسبة، قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب: «يوفر مؤتمرنا الائتماني السنوي فرصة قيّمة لإشراك نخبة الخبراء في مناقشات متعمّقة على مدى يوم كامل حول التحديات والفرص التي تواجه المستثمرين في قطاع الاستثمارات البديلة. ويسعدنا أن نرحب بمشاركة العديد من المتحدثين المتميّزين والضيوف المرموقين الذين جاؤوا إلى مدينة نيويورك لحضور هذا الحدث، ونخص بالذكر الدكتور محمد العريان».