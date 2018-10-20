«الأنصاري للصرافة» تستضيف خبيراً عالمياً لتطوير خدمة العملاء

المصدر: دبي - البيان

استضافت «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، خبير التدريب وخدمة العملاء العالمي رون كوفمان، في ورشة عمل للموظفين وكبار المسؤولين في الشركة تحت عنوان «بناء وتطوير ثقافة خدمة العملاء»، والتي عقدت في فندق أتلانتس النخلة. وتهدف الورشة إلى نقل أحدث التجارب والخبرات للموظفين من أجل الارتقاء بمستوى خدمة العملاء.

وأكد محمد بيطار، نائب المدير العام لشركة «الأنصاري للصرافة»، أن الورشة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لتحفيز موظفيها وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز أداءهم للوصول إلى أعلى مستويات التميز في خدمة العملاء وزيادة رضاهم.