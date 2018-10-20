المصدر: أبوظبي - رامي سميح

مالت دفة المستثمرين الأجانب نحو الشراء في الأسواق المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي، بعدما حققوا صافي شراء بنحو 28.7 مليون درهم في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية، لاسيما في ظل اضطراب الأسواق العالمية.

ووفق مسح «البيان الاقتصادي» اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون في السوقين نحو الشراء الأسبوع الماضي بصافي استثمار 100 مليون درهم منها 2.57 مليون درهم العرب، و28.7 مليون درهم الأجانب، و69.48 مليون درهم المواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون وحدهم نحو التسييل بصافي استثمار بحدود 100 مليون درهم.

وتباين أداء المحافظ الأسبوعية، حيث اتجهوا نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 43 مليون درهم، بينما اتجهت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 56.3 مليون درهم.