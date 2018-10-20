العقار يُعزز مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، مدعومة بمكاسب أسهم العقار مع عودة التفاؤل إلى المستثمرين في أعقاب توالي إعلانات البنوك عن نتائج فصلية قوية، في وقت تباينت فيه إغلاقات أسواق الأسهم الخليجية.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفعت السوق السعودية بنسبة 1.56%، تلتها بورصة البحرين 0.56%، وصعد سوق أبوظبي بنحو 0.42%، فيما أغلق سوق دبي على ارتفاع هامشي بنحو 0.09%، في المقابل تراجع سوق الكويت ومسقط بنحو 1.22% و1.01% على التوالي.

وقال إياد البريقي مدير عام الأنصاري للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية ما زالت تتحرك في نطاق أفقي مع استمرار ضعف السيولة على الرغم من النتائج القوية التي أعلنتها بعض البنوك المدرجة.

ووصلت السيولة الأسبوعية في السوقين إلى 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع مليار درهم في دبي، 777.5 مليون درهم في أبوظبي، فيما جرى التداول على 1.46 مليار سهم، منها 1.14 مليار سهم في دبي، و313 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 20.3 ألف صفقة.

وأضاف البريقي لـــــ «البيان الاقتصادي»، إن جلسات الأسبوع الماضي تضمنت شراءً انتقائياً على أسهم معينة منها الأسهم القيادية، وهو ما عزز من تماسك المؤشرات الرئيسية.

وتابع البريقي: في ظل إعلانات الشركات عن أداء جيد من حيث نمو الأرباح والإيرادات نتوقع أن تكون حافزاً للأسواق ومشجعاً للسيولة والمستثمرين خلال الفترة القادمة، خصوصاً في حال استمرار إعلان باقي الشركات عن نتائج إيجابية.

أبوظبي

وارتفع سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنسبة 0.42% ليغلق عند 4988.73 نقطة، مدعوماً بارتفاع أسهم قطاع العقار بنسبة 2.28% بفعل صعود سهم الدار 1.76% وإشراق 7.71% ورأس الخيمة العقارية 0.81%. كما زاد قطاع الاتصالات 1.57% بعد ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها.

في المقابل، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.25% مع تراجع سهم أبوظبي التجاري 3.55% ومصرف أبوظبي الإسلامي 2.2% والاتحاد الوطني 4.79%، فيما صعد سهم أبوظبي الأول بنحو 0.82%، ونزل قطاع الطاقة بنسبة 0.37% مع هبوط سهم أدنوك للتوزيع 2.17% وارتفاع طاقة 0.8% واستقرار دانة غاز.

وهيمن سهم أبوظبي الأول على النشاط مستقطباً سيولة بنحو 168 مليون درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات بقيمة 114 مليون درهم، ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي مستقطباً نحو 98 مليون درهم.

وحقق سهم أبوظبي الوطنية للفنادق أكبر نسبة ارتفاع خلال الأسبوع بنحو 11.29%، تلاه سهم أبوظبي لبناء السفن بنسبة 10.78%، ثم سهم القدرة القابضة مرتفعاً بنسبة 8.89%، فيما كان سهم بنك الاستثمار في صدارة الخاسرين بنسبة 10% تلاه سهم أريد منخفضاً 9.96%، ثم سهم الخليج الاستثمارية متراجعاً 9.52%.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بحدود 50 مليون درهم محصل شراء، توزعت بواقع 42.3 مليون درهم الأجانب، و5.84 ملايين درهم المواطنين، و908 آلاف درهم فقط العرب.

دبي

وصعد سوق دبي بنسبة 0.09% إلى مستوى 2757.73 نقطة مع ارتفاع قطاع العقار بنسبة 2.25% مع صعود إعمار العقارية بنسبة 1.84% وأرابتك 3.93% وداماك 4.12% وديار 6% ودريك آند سكل 6.2% وإعمار للتطوير 2.14% وإعمار مولز 1.1% والاتحاد العقارية 1%.

كما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.72% بعد صعود سهم أرامكس 1% والخليج للملاحة 4.7%، بينما تراجع العربية للطيران بنحو 0.42% فقط. وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.2% مع انخفاض الإمارات دبي الوطني 2.7%، فيما أغلق دبي الإسلامي مستقراً. وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 4.5% مع هبوط دبي للاستثمار بنسبة 5.8% وسوق دبي المالي 2.25%.

وتصدر سهم سلامة للتأمين قائمة النشاط بسيولة 197.75 مليون درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بتداولات قيمتها 100 مليون درهم، ثم ديار للتطوير بسيولة بنحو 85.35 مليون درهم.

وسجل سهم أمان أكبر نسبة ارتفاع خلال الأسبوع 7.87%، تلاه سهم تكافل الإمارات بنسبة 7.78%، ثم سهم دريك آند سكل بنسبة 6.2%. فيما كانت حقوق اكتتاب مصرف عجمان الأكثر تراجعاً بنسبة 55.56%، ثم سهم دبي للمرطبات بنسبة 9.4%، ثم السلام القابضة بنسبة 7%.

واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 65 مليون درهم، موزعة بواقع 1.66 مليون درهم للعرب، و63.64 مليون درهم للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار بلغ 65 مليون درهم، منها 51.7 مليون درهم الخليجيين، و13.6 مليون درهم الأجانب.

السعودية

ارتفع المؤشر العام لبورصة السعودية «تاسي» بنسبة 1.56% تعادل 117.35 نقطة، ليصل لمستوى 7648.15 نقطة، مع ارتفاع 7 قطاعات تصدرها قطاع السلع الرأسمالية، بنسبة 5.44%، إلى جانب ارتفاع ثلاثة قطاعات رئيسية وهي: البنوك والمواد الأساسية والاتصالات بنسبة 3.82% و1.97% و0.97% توالياً.

وربح رأس المال السوقي للأسهم السعودية نحو 40.83 مليار ريال لتصل رسملة السوق إلى 1.826 تريليون ريال، وارتفعت قيمة التداولات خلال الأسبوع بنسبة 82.33% إلى 27.22 مليار ريال، فيما زادت كميات التداول بنحو 61.18% إلى 1.034 مليار سهم.

البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.56%، ليصل إلى مستوى 1323.45 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 15.15 مليون سهم مقابل 22.58 مليون سهم، وبقيمة 3.4 مليون دينار مقابل 5.83 مليون دينار.

وعزز صعود السوق ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.82% مدفوعاً بمكاسب سهم الأهلي المتحد مع ارتفاعه بنحو 0.76%، والبحرين الوطني بنسبة 2.5%. كما صعد قطاع الخدمات بنسبة 2.37%، مع ارتفاع بتلكو 3.3%، والسيف 1.8%. وزاد أيضاً قطاع الاستثمار 0.57%، مع صعود سهم استيراد الاستثمارية 0.9%.

الكويت

تراجعت مؤشرات البورصة الكويتية للأسبوع الثالث على التوالي، وهبط المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.22% ليصل إلى 5004 نقاط، فيما هبط المؤشر الأول بنحو 1.6% إلى 5172.99 نقطة، وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.44% إلى 4697.73 نقطة.

وارتفعت السيولة الأسبوعية بنسبة 51.3% إلى 90.57 مليون دينار مقابل 60 مليون دينار، فيما زادت أحجام التداول إلى 349.73 مليون سهم مقابل 333.67 مليون سهم، بزيادة بنسبة 4.8%، كما زادت الصفقات إلى 18.88 ألف صفقة بزيادة قدرها 8.3%.

عُمان

وانخفض المؤشر العام لسوق مسقط الأسبوع الماضي بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 4444.34 نقطة، فاقداً 45.42 نقطة، بضغط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية يتصدرها الصناعة بنسبة 1.25%، والمالي 0.61%، والخدمات بنسبة 0.48%.

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.24%، إلى 17.954 مليار ريال، مقابل 18.015 مليار ريال، بخسائر سوقية 61.01 مليون ريال. وتصدر التأمين العربية الأسهم المتراجعة بنسبة 30% ومسقط للغازات 9.09%، وعمان للاستثمارات والتمويل 5.26%.وجاء سهم ظفار للتأمين في صدارة الأسهم المرتفعة بنسبة 11.19%، وصحار للطاقة 6.19%، والوطنية للتمويل 3.05%. وارتفع حجم التداولات بنسبة 16.51% إلى 39.62 مليون سهم، كما ارتفعت قيمة التداولات 33.28%، لتصل إلى 7.19 ملايين ريال.

مشتريات

ركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم في أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي على أسهم شركات «ديار» و«الاتحاد العقارية» و«تبريد» و«رأس الخيمة العقارية» و«إعمار العقارية» و«أملاك للتمويل»، فيما تركزت مبيعاتهم على أسهم «دبي للاستثمار» و«الاتحاد الوطني» و«أبوظبي التجاري» و«أرابتك».