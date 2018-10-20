تأجيل طرح 4.5 % من أسهم «الشرقية للدخان» في مصر

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت وزارة المالية المصرية أمس أن اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروح بمجلس الوزراء المصري قررت تأجيل طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني «الشرقية للدخان» التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد بسبب تقلبات الأسواق العالمية.

وذكرت الوزارة في بيان أن قرار التأجيل جاء «في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها أسواق المال العالمية... بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والصعوبات التي تواجه عدداً كبيراً من الأسواق الناشئة».

وأضافت الوزارة إن جميع هذه العوامل أثرت سلباً في سوق المال المصرية وأدت إلى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة وكذلك تراجع قيمة التداول اليومي.