25 % من كبرى الشركات العالمية تتخذ الإمارات مقراً إقليمياً لأعمالها

المصدر: أبوظبي ـ وام

اختار أكثر من 25% من أكبر 500 شركة على مستوى العالم دولة الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس المكانة المتميزة التي تحوزها الدولة ضمن قائمة أكثر الدول المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويؤكد جاذبيتها وقدرتها على توفير البيئة المناسبة الداعمة للأعمال.

واحتلت الإمارات المرتبة 30 عالمياً من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر 2017، وتقدمت 5 مراتب على ترتيبها في 2016، وفقاً لنتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». وصنّفت طبقاً لمؤشر التنافسية العالمية بالمركز الأول عربياً والـ27 عالمياً. وبلغت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الإمارات 71 مليار درهم خلال 2016 ـ 2017.