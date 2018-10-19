الأسهم تتعافى وتربح 1.32 مليار

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 1.32 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي وسط عمليات شرائية للمستثمرين الأجانب لتنجح في تعويض خسائرها التي تكبدتها على وقع التراجعات الحادة لأسواق المال العالمية والعربية، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد إعلان الشركات عن نتائج قوية فاقت توقعات المحللين.

وصعد سوق دبي 0.09% ما يعادل 2.41 نقطة ليغلق عند 2757.73 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات العقار والنقل، بالرغم من تراجع الاستثمار والبنوك. وربح سوق أبوظبي 20.97 نقطة أو ما نسبته 0.42% لتستقر عند 4988.74 نقطة، مدعوماً بأسهم شركات العقار والاتصالات والصناعة والسلع والخدمات.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع مليار في دبي، و 777.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 1.46 مليار سهم، منها 1.14 مليار في دبي، و313 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 20.3 ألف صفقة.