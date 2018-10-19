مشتريات انتقائية تعزز مكاسب الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مدعومة بعمليات شراء انتقائية استهدفت أسهم قيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات، فيما عاودت السيولة الهبوط دون 300 مليون درهم مع ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.59% أو ما يعادل 16.23 نقطة ليغلق عند 2757.73 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستـــثمار، فيما ربح سوق العاصمة نحو 31.77 نقطة أو ما نسبته 0.64% ليستقر عند 4988.74 نقطة مع صعود أسهم الاتصالات والاستثمار والبنوك والطاقة.

وانخــفضت ســـيولة الأســـواق مجدداً إلى 268.17 ملـــيون درهم موزعة بواقع 159 مليوناً في دبي و109.17 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 184.61 ملــيون سهم، منها 157.12 مـــليوناً في دبــي، و27.48 مليوناً في أبوظبي من خلال 3414 صفقة.

عقار

وارتفع قطاع العقار في سوق دبي بنسبة 0.8% مع صعود «إعمار» 0.4% و«داماك» 3.59% و«أرابتك» 2.21% و«إعمار مولز» 1.1% و«دريك آند سكل» 0.98% و«إعمار للتطوير» 0.57% و«الاتحاد العقارية» 0.3%.

كما صعد قطاع البنوك بنسبة 0.8%، مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.74%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» عند إغلاقه السابق من دون تغيير، كما زاد قطاع الاستثمار بنسبة 0.21% مع صعود «شعاع كابيتال» 0.93% و«سوق دبي المالي» 0.69%.

وهيمن سهم «العربية للطيران» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 22.09 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 18.9 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 13.28 مليون درهم. وكان سهم «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.86%، فيما سجل «ديار للتطوير» أكبر نسبة هبوط بنحو 2.58%.

وانخفض قطاع النقل بنسبة 0.51% مع هبوط «أرامكس» 0.74% و«العربية للطيران» 0.31%، فيما استقر «الخليج للملاحة» من دون تغيير.

بنوك

وجاء صعود سوق أبوظبي مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.57% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.68% و«أبوظبي التجاري» 0.26% و«الاتحاد الوطني» 1.56%، كما صعد قطاع الاتصالات بنحو 0.6% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الطاقة بنسبة 2.19% بدعم صعود «أدنوك للتوزيع» 3.21%، و«دانة غاز» 2.68%، بينما في المقابل تراجع قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.04% مع انخفاض «إشراق» 0.32% واستقرار «الدار» دون تغيير.

وانتزع سهم «اتصالات» صدارة التداولات مستقطباً نحو 29.9 مليون درهم، تلاه سهم «بنك أبوظبي الأول» بنحو 25.3 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 11.9 مليون درهم. وتصدر سهم «القدرة القابضة» الأكثر ارتفاعاً بنحو 8.89%، فيما كان «سوداتل» الأكثر تراجعاً بنحو 5.66%.

أجانب

وبشأن التداولات حسب الجنسيات، اتجه المـــستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 20 مليون درهم، منها 19.55 مليوناً للأجانب، و407 آلاف للخليجيين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنــون نحو التسييل، بصافي استثمار 20 مليوناً، توزعت بواقع 1.6 ملـــيون للعرب، و18.35 مليوناً للمواطنين.

ناسداك

وارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.7% إلى 3224.05 نقطة، بعد تداول 555.41 ألف سهم بقيمة 2.62 مليون دولار من خلال 121 عملية. وفي سوق المشتقات جرى التداول على عقد واحد لداماك العقارية ليرتفع بنسبة 3.58%.

مساعدة

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى المبادرة بطلب المساعدة من السوق أو الهيئة حال تحمل أي ضرر ينشأ بسبب التعامل في الأوراق المالية، ولم يتمكن المستثمر من تسويته ودياً مع شركة الوساطة، وطالبت المستثمرين بتقديم شكوى لاسترداد حقوقهم، مع العلم أنه يجوز التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار به.

إفصاحات

قرر مجلس إدارة شركة دبي للتأمين عقد اجتماع الأربعاء المقبل لإقرار النتائج المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

يجتمع مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال الاثنين المقبل لتعيين عضو مجلس إدارة جديد ليحل محل العضو المستقيل عبد الله القرق، ومناقشة الأعمال الروتينية للشركة ومراجعة محضر الاجتماع السابق.

ارتفعت أرباح شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 12.8% بالغا 29.78 مليون درهم مقابل أرباح بنحو 34.17 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كشفت النتائج المالية لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية عن تراجع خسائرها بنسبة 30.3% لتصل إلى 3.33 ملايين درهم في فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو من العام الماضي مقارنة بخسائر بلغت 4.78 ملايين درهم بالفترة نفسها من العام الماضي.

أعلنت شعاع كابيتال شراء نحو 773.90 ألف سهم بسعر 1.08 درهم للسهم تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وتبلغ الأسهم المتبقية 91.877 مليون سهم.

تعتمد المجموعة العربية للتأمين «أريج» المدرجة ببورصتي دبي والبحرين النتائج المالية للربع الثالث من السنة المالية 2018 يوم 6 نوفمبر المقبل بدلا من يوم 11 نوفمبر من العام الجاري.

أعلنت شركة «رأس الخيمة للأسمنت» أن مجلس إدارتها بصدد اتخاذ قرار بالتمرير في 23 أكتوبر الجاري بشأن فرصة استثمارية متاحة.