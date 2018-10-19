11.3 ملياراً ضخها المصرف المركزي في السوق خلال سبتمبر

المصدر: أبوظبي - وام

عاد مصرف الإمارات المركزي إلى ضخ السيولة في الجهاز المصرفي وبقيمة 11.3 مليار درهم خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك عقب لجوئه إلى سحب الفائض منها في شهر أغسطس السابق.

وجاءت عودة المصرف المركزي لضخ السيولة مجدداً لتلبية احتياجات السوق من النقد، خاصة في ظل تواصل نمو غالبية القطاعات الاقتصادية وتوسع أنشطتها، وهو الأمر الذي يتطلب مواكبة من قبل البنوك، وذلك من خلال تقديم التمويل اللازم.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن المصرف المركزي فقد بلغت قيمة رصيد شهادات الإيداع مع نهاية سبتمبر الماضي 121.4 مليار درهم مقارنة مع 132.7 مليار درهم في أغسطس السابق.

أدوات

وتعتبر شــهادات الإيداع واحدة من الأدوات الـتي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة الســـيولة في السوق، وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى تسهم بضبط حركة النقد وعلى نحو يخـــدم الاقتصاد الوطني بشكل عام. وكان المركزي قام خلال أغسطس الماضي بسحب سيولة فائضة من السوق بمقدار 11.7 مليار درهم، وذلك بعدما سحب 5.2 مليار درهم في الجهاز المصرفي خلال يوليو.

سيولة

ويتضح من خلال التحليل أن المصرف المركزي اتبع سياسة حصيفة منذ بداية عام 2018 في إدارة حركة السيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي .

وعلى نحو ساهم في توجيهها لخدمة الاقتصاد الوطني ومسيرة النمو الشاملة. يــشار إلى أن أكـــبر عملــية ضخ للسيولة في الســـوق قام بها المصرف المركزي سُجلت خـــلال شهر أبريل الماضي، ووصلت قيمــتها 16 مليار درهم قبل أن يعــــود لسحب 7 مليارات درهم منها في شهر مايو، حيث وصل رصيد شهادات الإيداع 125.2 مليار درهم.