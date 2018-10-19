المصدر: دبي - أشرف رفيق

رفع مادها فيندرا سينغ المحلل في بنك مورغان ستانلي، السعر العادل لشركة اتصالات إلى 20 درهماً، مقابل 17 درهماً، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 20% منذ آخر إغلاق لسهم الشركة.

ويبلغ متوسط سعر سهم شركة إعمار في التعاملات اليومية 16.58 درهماً. وتشير بيانات «بلومبرغ» إلى أن هناك توصيتين لشراء سهم إعمار، و3 توصيات بالاحتفاظ بالسهم، و4 توصيات بالبيع في أوقات سابقة. وكان محللون قد رفعوا تقديراتهم لقيمة سهم شركة اتصالات العادلة بنسبة 2.1% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتراوحت تلك القيمة العادلة بين 13.44 و20 درهماً. وارتفع سهم «اتصالات» أمس بنحو 0.6% وانتزع صدارة التداولات مستقطباً نحو 29.9 مليون درهم، كما ارتفع خلال الأسبوع 1.57%.