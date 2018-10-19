هيئة السوق السعودية تطلق برنامج «ثمين» للتثقيف المالي

المصدر: الرياض - البيان

أطلقت هيئة السوق المالية السعودية برنامجاً توعوياً، في إطار جهودها لرفع مستوى الوعي المالي، وتحقيقاً لأهداف خطتها الاستراتيجية تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويهدف برنامج «ثمين» إلى رفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ورفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية.

وسيعمل «ثمين»، وفقاً لخطته التنفيذية، وباستخدام عدد من القنوات التوعوية، على توعية جمهور المستثمرين بأساسيات وقواعد الاستثمار، وتوعية المقبلين على الاستثمار في كل ما يخص الاستثمار، والتوعية بآلية تجنّب المخاطر المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في زيادة مستويات الثقة والحصيلة المعرفية والمهارية اللازمة لإدارة الأدوات الاستثمارية.