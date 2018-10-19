المصدر: أبوظبي - البيان

كشف «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن نتائج الاكتتاب في زيادة رأس المال، حيث جرى إصدار حقوق الاكتتاب 464 مليون سهم بسعر إصدار يبلغ 2.16 درهم لكل سهم جديد بقيمة اسمية 1 درهم لكل سهم وعلاوة إصدار تبلغ 1.16 درهم.

وأضاف المصرف، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، إن إجمالي المبالغ المحصلة من المكتتبين بلغت 5.617 مليارات درهم.

ولفت المصرف إلى أن عدد الأسهم المكتتب بها بلغ 426.37 مليون سهم، فيما بلغ إجمالي الفائض في عدد الأسهم المكتتب بها نحو 37.627 مليون سهم.

وذكر المصرف، أن نسبة التغطية بلغت 560.5%، وبذلك يكون الاكتتاب جرى تغطيته 5.6052 مرات، فيما بلغت نسبة التخصيص 0.0173%، بينما من المقرر إعادة الأموال الفائضة عن رأس المال والعوائد التي ترتبت عليها إلى المكتتبين في 23 أكتوبر الجاري.