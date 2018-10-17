موانئ دبي العالمية تعدّل شروط قرض «صديق للبيئة» بملياري دولار

المصدر: دبي - البيان

قام بنك ستاندرد تشارترد بقيادة تنسيق قرض لصالح شركة «موانئ دبي العالمية» بهدف تمديد وإعادة تسعير تسهيلات المجموعة الائتمانية المتجددة والبالغة 2 مليار دولار بشقيها التقليدي والإسلامي، وذلك لمدة سنتين حتى شهر يوليو 2023.

وجرى هيكلة الصفقة على نحو يربط هامش التسهيل بدرجة انبعاثات الكربون من عمليات موانئ دبي العالمية بحيث يتم تحفيز الشركة على خفض كمية غازات الدفيئة المنبعثة من عملياتها. وقد حصلت موانئ دبي العالمية على دعم 19 بنكاً لهذا الهيكل التمويلي المبتكر، وكانت الريادة في ذلك لبنك ستاندرد تشارترد كمنسق لهذا القرض الأخضر أو«الصديق للبيئة».

وتعتبر هذه المعاملة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط كونها تمويلاً صديقاً للبيئة يعتمد على صيغة متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر آلية تربط بين السعر والأداء البيئي. وهو تمويل فريد من نوعه ويتماشى مع مبادئ الإقراض المستدام لدى بنك ستاندرد تشارترد.

وقال محمد سلامة، رئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك ستاندرد تشارترد الإمارات: «تنشط موانئ دبي العالمية في أكثر من 40 بلداً متوزعة على 6 قارات بهدف تمكين التجارة حول العالم. وكبنك يعتمد التجارة وازدهارها في كافة أعماله.

وينشط في نفس الأسواق مشاطراً وجهات النظر ذاتها، حول الأثر الإيجابي الذي نسعى لتحقيقه في مختلف المجتمعات والاقتصادات التي نعمل فيها، يحذونا الفخر ونحن نبرم صفقة الشراكة هذه مع موانئ دبي العالمية، وهي التي ستساهم في تعزيز وترويج دور الاستدامة المنوط بالشركات»

معايير جديدة

وقال يوفراج نارايان، المدير المالي الأول لمجموعة موانئ دبي قائلاً: «نفخر بكوننا أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بربط العمليات المصرفية الأساسية لدينا بأدائها البيئي انطلاقاً من التزامنا بالاستدامة وحرصنا على مواصلة تحديد معايير جديدة وتبني الابتكار لتطوير الأسواق الرأسمالية الإقليمية وتحقيق قيمة أكبر لمساهمينا على المدى الطويل».

وأضاف: «كشركة عالمية تساهم في تمكين التجارة، نسعى إلى قيادة مستقبل التجارة العالمية بشكل يعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة ويسلّط الضوء على دور الشركة في دعم جهود الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين الأداء البيئي في القطاع. وفي سعينا لتحقيق ذلك نعمل على دمج أفضل ممارسات الاستدامة في كل جانب من جوانب أعمالنا، بما في ذلك التمويل».