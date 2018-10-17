«إعمار للتطوير» تطلق منازل تاون هاوس «كاميليا» في المرابع العربية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «إعمار للتطوير» منازل تاون هاوس «كاميليا» الجديدة في «المرابع العربية» في دبي. ويعتبر مجمع «كاميليا» جزءاً من «المرابع العربية 2».

ويضم حديقة خاصة به مع أحواض السباحة للكبار والصغار، ومنطقة ألعاب للأطفال، وغرف منفصلة لتبديل الملابس، وممرات التنزه التقليدية الخضراء. ويمكن الوصول بسهولة إلى مجموعة من المرافق القريبة مثل الحدائق ومنصات الشواء وملاعب التنس وكرة السلة والمركز التجاري والمدرسة والجامع.

كما يمكن للسكان الوصول سيراً على الأقدام إلى المركز الترفيهي ومركز اللياقة البدنية، إضافة إلى قرب المجمع من «نادي المرابع العربية للغولف» و«نادي دبي للبولو والفروسية» ومنتجع السبا الصحي. ويحتضن مجمع «المرابع العربية» العديد من المطاعم والمقاهي والبحيرات، بالإضافة إلى مركزين اجتماعيين وحضانتين، مما يضمن المزيد من التسهيلات لسكان «كاميليا».

ويمكن للعملاء الاختيار بين المنازل التي تضم 3 أو 4 غرف نوم، مع الشرفات الواسعة والحدائق الخلفية.

وتمتاز تصاميم «كاميليا» بالواجهات الخارجية البسيطة والنوافذ الواسعة، في حين تم تخطيط المساحات الداخلية بعناية فائقة لتكون مفعمة بالأناقة مع تدرجات لونية هادئة. ويضم كل من منازل «كاميليا» موقفين للسيارات، مما يجعلها مثالية للعائلات. وتبدأ الأسعار من 1.45 مليون درهم للمنزل الذي يضم ثلاث غرف نوم.