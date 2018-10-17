سوق دبي يربح 1.1 مليار بدعم الأسهم القيادية

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مع ترقب المستثمرين لنتائج الشركات الفصلية، إذ ربح سوق دبي 1.15 مليار درهم مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، بينما انخفض سوق أبوظبي هامشياً بضغط تراجع «أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع».

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.55% إلى مستوى 2727.87 نقطة، مع صعود أسهم شركات البنوك والعقار والسلع والتأمين والخدمات، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.04% إلى 4930.89 نقطة، مع انخفاض كافة المؤشرات القطاعية عدا العقار والاتصالات.

ووصلت سيولة السوقين الكلية إلى 398.5 مليون درهم، منها 220 مليونا في دبي، و178.5 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 333.95 مليون سهم موزعة بواقع 260.15 مليونا في دبي، و73.8 مليونا في أبوظبي، من خلال 4273 صفقة.

العقار

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.56% مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 1.89% وداماك 1.06% وإعمار مولز 1.66%، كما صعد قطاع النبوك بنسبة 0.03% مع ارتفاع دبي الإسلامي 1.16% في مقابل تراجع الإمارات دبي الوطني 1.1%، بينما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.9% مع تراجع دبي للاستثمار 1.23% وسوق دبي المالي 0.34%.

وهبط قطاع النقل بنحو 0.17% بفعل انخفاض العربية للطيران 0.42%، فيما استقر أرامكس والخليج للملاحة.

وتصدر سهم سلامة للتأمين النشاط في سوق دبي للجلسة الثالثة على التوالي مستقطباً سيولة بنحو 47 مليون درهم، ثم سهم ديار بتداولات 39.5 مليون درهم، تلاه جي إف إتش مستقطباً 21 مليون درهم. وكان سهم ديار الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.95%، فيما كان سهم اكتتاب الأكثر تراجعاً 2.78%.

البنوك

وجاء تراجع سوق أبوظبي مع انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.18% بعد نزول سهم أبوظبي الأول 0.14% وأبوظبي التجاري 0.26%، كما هبط قطاع الطاقة بنسبة 0.8% بعد هبوط دانة غاز 0.88% وأدنوك للتوزيع 3.52%، فيما ارتفع طاقة 3.6%.

في المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.3% مع صعود إشراق 3.12% واستقرار الدار، كما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.73% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها. وهيمن سهم أبوظبي الأول على النشاط بسيولة 53 مليون درهم، ثم سهم إشراق بسيولة 21.45 مليون درهم، تلاه سهم أبوظبي التجاري بتداولات 19.4 مليون درهم.

وكان سهم أسمنت رأس الخيمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.12% فيما كان سهم الظفرة للتأمين الأكثر تراجعاً بنسبة 6.49%.

الأجانب

مال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 15 مليون درهم، منها 6.5 ملايين للأجانب، و8.6 ملايين للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل بصافي استثمار 15 مليون درهم، منها 2.9 مليون للعرب، و12.2 مليونا للخليجيين. وتباين أداء المؤسسات والمحافظ.

حيث استمرت في الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 11.65 مليون درهم، بينما اتجهوا نحو البيع في دبي بصافي استثمار 16.37 مليون درهم. فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 16.37 مليون درهم، فيما اتجهوا نحو التسييل بدبي بصافي استثمار 11.65 مليون درهم.

3176

وارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.08% ليغلق عند 3176.11 نقطة بعد تداول 729.66 ألف سهم بقيمة تخطت 11 مليون دولار عبر 47 عملية، فيما لم يشهد سوق المشتقات أي صفقات..

قرار

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين عند اتخاذ قرار ببيع أو شراء ورقة مالية، بالاعتماد على التقارير المالية المفصح عنها دوريا وتحليلها أو الاستعانة بجهة متخصصة في التحليل المالي.

* إفصاحات

يعقد مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري اجتماعاً في 21 أكتوبر للنظر في النتائج المالية للبنك عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

أعلنت شعاع كابيتال شراء نحو 3.28 ملايين سهم بسعر 1.08 درهم للسهم تنفيذاً لقرار مجلس إدارتها بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهمها، وتبلغ الأسهم المتبقية 92.70 مليون سهم.

تبدأ اليوم فترة الاكتتاب بزيادة رأسمال مصرف عجمان بقيمة 419.67 مليون درهم ليرتفع من 1.68 مليار إلى 2.1 مليار عن طريق طرح 419.67 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة درهماً للسهم عن طريق حقوق الاكتتاب حتى 31 من الشهر.

نشر بنك الإمارات للاستثمار محضر اجتماع العمومية المنعقدة في مارس والذي اتخذ قرارات أبرزها تعديل أعضاء مجلس الإدارة من 3 إلى 5 أعضاء، وتعيين عضوين جديدين هما عبدالله الطريفي وهنري عزام، وتم الحصول على موافقة المصرف المركزي على التعيين في 27 سبتمبر و14 من أكتوبر.

عقد مجلس إدارة شركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» اجتماعاً، حيث اطلع على الأداء المالي للشركة، وتابع بعض الأمور الاعتيادية.