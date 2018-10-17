«إعمار للتطوير» تبحث توزيع أرباح 1.04 مليار

المصدر: دبي - البيان

تعقد «إعمار للتطوير» اجتماع الجمعية العمومية اليوم بفندق «العنوان بوليفارد» وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم تأجيل الاجتماع إلى 24 الجاري.

وسيناقش الاجتماع اقتراح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 1.04 مليار درهم أي 26 % من أسهم رأس مال الشركة بسعر 26 فلساً للسهم على المساهمين .

وكان قد تم إدراج «إعمار للتطوير» في سوق دبي المالي في الربع الرابع 2017 في أكبر عملية طرح منذ 2014 وثالث أكبر طرح على الإطلاق في سوق دبي المالي. وحققت «إعمار للتطوير» صافي أرباح 1.82 مليار درهم خلال النصف الأول بنمو 68 %.