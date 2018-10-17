دوق يورك يفتتح البنك الإنجليزي الخليجي التجاري بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

افتتح الأمير آندرو، دوق يورك، أمس، رسمياً مقر «البنك الإنجليزي الخليجي التجاري» في العاصمة أبوظبي في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة الدولية بين منطقة الشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، وقارة آسيا. حضر الافتتاح معالي أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

و«البنك الإنجليزي الخليجي التجاري» أول بنك تجاري في العالم يعتمد على العمليات الرقمية، ويهدف إلى معالجة الفجوة القائمة في مجال التمويل التجاري التي تُقدر بنحو 1.5 تريليون دولار. ويعتزم البنك، الذي يتواجد مقره في سوق أبوظبي العالمي، افتتاح مكاتب إضافية في المملكة المتحدة، والسعودية، والهند، وقارة آسيا.

ويعتزم البنك بدء أعماله في أوائل 2019، بعد استيفاء الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية المعنية.

وقال جيرمي باريش، رئيس مجلس إدارة البنك: نحن على ثقة بأن البنك سيلعب دوراً إيجابياً ومؤثراً على الساحة التجارية الدولية. ويمثل تدشين دوق يورك مقرنا الرئيسي في أبوظبي التي تتمتع بموقع استراتيجي في قلب ممرات التجارة للأسواق الناشئة، لحظة تاريخية مهمة بالنسبة لنا.

وأضاف: هناك فرصة هائلة متاحة أمام مزوّدي حلول التمويل التجاري المبتكرين ممن يقدمون منتجات تمويلية رقمية تتسم بالبساطة والذكاء وخدمات ذات قيمة مضافة في الوقت الفعلي، وبالتعاون الوثيق مع الشركات الطموحة التي تسعى للاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة لتحسين الإجراءات الدولية في قطاع تمويل التجارة، وتبسيط حلول رأس المال العامل.

وتعزى أهمية ذلك إلى أن قطاع تمويل التجارة الحالي يفتقر إلى التجانس، حيث تكتفي المصارف العاملة في هذا المجال حالياً بتقديم منتجات معقدة تستند إلى حدٍ كبيرٍ إلى المعاملات الورقية، لصالح فئة محدودة من الشركات.

وعليه، هناك العديد من الفرص المجزية اليوم، ولكي نتمكن من الاستفادة منها لابد لنا من إعادة صياغة أسلوب ممارسة العمليات التمويلية، والتقنيات المستخدمة، وخدمات التمويل التجاري».

والبنك مشروع مشترك بين «ايه جي تي بي هولدينغز»، وهي شركة مدارة من قِبل عائلة رولاند، وشركة «مبادلة للاستثمار».

وسيقوم «البنك الإنجليزي الخليجي التجاري» بتوظيف عدد من التقنيات المتقدمة في خدماته للتمويل التجاري، بما في ذلك تحليلات البيانات الضخمة، ودفاتر السجلات الموزعة، والحوسبة السحابية، لتقديم خدمات تمويل تجاري تلبي احتياجات العملاء، على اختلاف أحجامهم ونشاطاتهم، بما يقلل إلى حدٍ كبيرٍ من حجم التكاليف والمخاطر، ويرفع في الوقت ذاته كفاءة عمليات التمويل التجاري.

شبكة ماركو بولو

أعلن البنك الإنجليزي الخليجي التجاري أمس انضمامه إلى شبكة ماركو بولو، كبرى شبكات المصارف التجارية العاملة في سوق التمويل التجاري، والتي تستخدم تقنيات البلوك تشين للحدّ من التكاليف والمخاطر، وتحسين مستوى كفاءة التمويل التجاري إلى حدٍ كبير. وتعتمد الشبكة على منصة «ترايد أي إكس» ومنصة البلوك تشين «كوردا» التابعة لشركة «آر ثري».